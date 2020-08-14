Курс доллара: рубль развернулся на фоне фиксации прибыли

Вечером в четверг рубль уверенно вырос к основным резервным мировым валютам на фоне фиксации прибыли игроками. Так, по данным на 19:00 мск на торгах Московской биржи курс доллара составил 73,03 руб., что на 68 коп. ниже уровня закрытия среды. Курс евро составил 86,32 руб. Таким образом, за сутки единая валюта ЕС подешевела на 52 коп.

По мнению экспертов, рубль развернулся в обеих валютных парах на фоне фиксации прибыли по коротким позициям. Этому способствовало общее улучшение ситуации на валютных площадках ЕМ, которые стабилизировались благодаря позитивной динамике турецкой лиры.

Об этом, в частности, заявил Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал», который напомнил, что ближе к закрытию основной торговой сессии на Мосбирже рубль показывал мощный рост наряду с основными валютами-аналогами.

«Прежде всего, солидно укрепилась турецкая лира. А вслед за ней пошли вверх российский рубль, бразильский реал и другие валюты ЕМ». – подчеркнул он.

Также эксперт отметил, что доллар вечером в четверг очень сильно просел к корзине основных мировых валют, а данные по рынку труда в США оказалось ниже ожиданий рынка.

«В целом ситуация на мировых рынках сохраняется всё-таки неоднозначной, а говорить о заметном возвращении интереса глобальных инвесторов к риску пока всё-таки не приходится. Поэтому мы смотрим на дальнейшие перспективы рубля немного осторожно, с умеренным оптимизмом, скажем так», – пояснил Кравченко.

Богдан Зварич из Промсвязьбанка подчеркнул, что рубль вчера уверенно укрепился по отношению к основным мировым валютам, проигнорировав падение нефтяных котировок, что, по его мнению, очень нехарактерно для курса национальной валюты.

«Немного мешала более солидному укреплению рубля и разнонаправленная динамика валют развивающихся стран, которая просто не давала дополнительных ориентиров инвесторам. Но даже несмотря на это, наша валюта смогла показать вчера уверенный рост. В результате пара доллар-рубль завершила день в верхней половине коридора 70,00-73,00 руб., не имея триггеров для падения. Мы считаем, что вчерашняя тенденция сохранится и сегодня. Так что на выходные курс рубль уйдёт на вполне достойных показателях», – сказал Зварич.

Между тем, аналитики Sberbank CIB Юрий Попов и Николай Минько отметили, что вчера рубль уверенно рос на фоне оптимистичного настроя на мировых рынках.

«В частности, американские фондовые индексы в четверг находились около исторических максимумов. Это очень благоприятно сказалось на куре национальной валюты, которая сумела восстановиться после падения среды возле отметки в 73,00», – заявили они.

Как пояснили в Сбербанке, вчера спрос на риск немного возрос. По их мнению, несмотря на относительно слабые данные по рынку труда США, есть все основания полагать, что американская экономика понемногу будет восстанавливаться

«В этой связи мы полагаем, что рубль завершит эту рабочую неделю на позитивном внешнем фоне. Мы видим курс рубля в диапазоне 72,90-73,20», – резюмировали Попов и Минько.

В свою очередь, в Райфайзенбанке считают, что в начале следующей недели рубль вновь попадёт под давление и развернётся в сторону снижения. Как полагают эксперты банка, такой вариант вполне возможен, так как цена на нефть марки Brent в 45 долл. за баррель, которая фиксируется на бирже – очень низкая.

«А это вкупе с усилением оттока капитала и снижением интервенций ЦБ, который в августе продаёт валюту в рамках бюджетного правила почти в три раза меньше, чем в июне, ставит рубль в непростое положение. Поэтому мы ожидаем ослабление нацвалюты в паре с долларом до 75,00 руб.», – предположили в Райфайзенбанке.