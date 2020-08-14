Доллар демонстрирует самое продолжительное падение за 10 лет

Курс американского доллара стабилизировался 14 августа на фоне роста доходности облигаций США, а слабые экономические данные Китая ухудшили рисковые настроения, что замедлило недельное падение американской валюты, которое чуть не стало самым продолжительным с 2010 года.

Вялый спрос на аукционе долгосрочных гособлигаций США привел к резкому росту доходности казначейских облигаций, который вернул некоторых инвесторов, особенно из Японии.

Между тем, в Китае розничные продажи неожиданно упали уже седьмой месяц подряд в июле, а объем промышленного производства не оправдал ожиданий.

Настроение было близко к тому, чтобы доллар закончил семинедельную полосу неудач по отношению к чувствительному к риску австралийскому доллару, который закрылся на уровне 0,7144 доллара.

Вирадж Патель, валютный и глобальный макро-стратег Arkera отметил, что на валютных рынках в конце недели наблюдался смешанный тон, поскольку у инвесторов не было "четкого катализатора направления на этих тихих летних рынках".

Сегодняшние данные по розничным продажам в США могут дать некоторый импульс, сказал Патель, статистика покажет, продолжает ли американская экономика восстанавливаться после пандемии.

Японская иена была на самом низком уровне по отношению к доллару за два месяца, снизившись примерно на 0,9% до 106,74 по сравнению с закрытием неделей ранее.

Самым большим проигравшим на этой неделе стал новозеландский доллар, который оказался под давлением на уровне 0,6538 доллара, поскольку Новая Зеландия борется с новой вспышкой коронавируса. Более того, на этой неделе центральный банк отметил рост покупок облигаций и снова упомянул о перспективе введения отрицательных ставок.

По отношению к корзине валют доллар США за неделю снизился на 0,2%, однако в результате долгого спада американская валюта упала примерно на 9,5% по сравнению с мартовским максимумом.

Индекс Refinitiv показал, что доллар близок к восьмой неделе спада, что может стать самым продолжительным периодом спада с июня 2010 года.

Предварительные данные о рынке труда в Европейском союзе продемонстрировали самое большое падение уровня занятости во втором квартале за всю историю. Данные также подтвердили рекордное падение валового внутреннего продукта ЕС в прошлом квартале, который снизился на 12,1% по сравнению с первыми тремя месяцами года.

Растущая вера в восстановление Европы и обеспокоенность по поводу реакции США на ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса привели к укреплению единой европейской валюты.

Снижение числа заявок на пособие по безработице на прошлой неделе в Соединенных Штатах до менее одного миллиона вызвало положительную реакцию, но, учитывая, что сейчас в стране насчитывается около 30 миллионов безработных, а планы дальнейшего стимулирования приостановлены, перспективы остаются мрачными.

Евро упал на 0,1% до 1,1806 доллара на ранних торгах в Лондоне 14 августа, а британский фунт стерлингов вырос до 1,3072 доллара, поскольку инвесторы стремились сосредоточиться на восстановлении роста в июне, а не на ошеломляющем 20% -ном квартальном падении ВВП еврозоны.