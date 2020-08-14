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Либеральное сафари

Москва, 14.08.2020
В августе в России вышел цифровой релиз крайне скандального голливудского триллера «Охота» режиссера Крейга Зобела о разнузданных состоятельных либералах с ружьями наперевес.
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  • Либеральное сафари

Охотник - не она

kinopoisk.ru

Сложная прокатная судьба сатирической картины вместе с неожиданным «черным пиаром» от президента Трампа сделали свое дело. «Охоту» положили «на полку», а слоган, придуманный авторами, — «самый обсуждаемый фильм года, который никто не видел» — долгое время был слишком актуален.

«Охота» — игра на выживание типа combat-games —  была задумана как аллегория радикализации общества, разделенного на так называемую элиту и «отбросы». Судьба фильма и сама по себе читается как аллегория, причем, того же самого явления.

Карма у «Охоты» именитого продюсера Джейсона Блума, наверное, самая невезучая в истории современного американского кинематографа. Фильм кинокомпании Blumhouse Productions, известной своими остросоциальными хоррорами «Прочь» и «Мы» Джордана Пила, франшизами «Паранормальное явление» и «Астрал» и свежим «Человеком-невидимкой», должен был выйти на экраны еще в сентябре 2019 года. Однако рекламная кампания схлопнулась, поскольку совпала с двумя массовыми убийствами в Эль-Пасо и Дейтоне.

Кроме того, в The Hollywood Reporter была опубликована статья о фильме, где упоминались «отбросы» (deplorables — словечко, которое ввела в обиход Хиллари Клинтон, назвав так электорат Трампа: белых малообразованных бедных американцев из глубинки, или попросту реднеков с консервативными и гомофобными взглядами). Рабочее название ленты «Красный штат против синего штата» тоже подлило масла в огонь. Консервативные медиа быстро раздули шумиху вокруг новой картины. Вскоре ситуацию окончательно усугубил злосчастный твит Дональда Трампа, хоть и без уточнения, но явно намекающий на «Охоту»: «Либеральный Голливуд — те еще расисты! Ненависть и гнев — вот их оружие. Сначала творят насилие, а потом его критикуют».

После такой череды скандалов создатели ленты были вынуждены перенести премьеру на март 2020, положив свеженькую картину «на полку» на полгода. Однако в первый же уикенд выхода ленты на экраны был объявлен блок-аут в связи с пандемией коронавируса. Такого не ожидал никто.

Последнее, что осталось сделать продюсерам, это выпустить фильм на цифровых платформах с тем самым громким слоганом: «самый обсуждаемый фильм года, который никто не видел». И вот, наконец, «Охота» добралась до российского зрителя: доступна на сервисе «КиноПоиск HD».

Отчаянное невезение фильма с прокатом, разумеется, лишь удесятерило интерес публики. Ведь «черный пиар» в наше время эффективней любого другого. Да и, пожалуй, домашний просмотр непомерно кровавой брутальной картины – вовсе не худший для нее вариант. Все-таки, это очень нишевое кино со специфическим юмором и геймерской эстетикой в сценах убийств. Взятая за основу сюжета тема «игры на выживание» и настоящего сафари на людей уже не раз была обыграна в мировом кинематографе, начиная с «Самой опасной игры» 1932 года, заканчивая «Голодными играми» и «Миром Дикого Запада». Конечно, не считая дурной бесконечности фильмов категории «В». Однако под флером b-movie «Охота» иронично камуфлирует универсальный политический подтекст классовой поляризации и беззастенчиво тычет пальцем в современные уродливые выкрутасы в области общественных норм.

В прологе фильма группа состоятельных либералов ведет будничную переписку в чате в диапазоне от некачественного сыра грюйер до жалоб на кретина-босса с его идиотскими заданиями. Одна из участниц чата утешает всех: ничего, зато скоро мы наконец-то поедем в «имение» и там вдоволь постреляем по «отбросам». И вот уже элитная компания самодовольных «прогрессистов» летит на частном самолете в богом забытую европейскую глушь, предварительно погрузив на борт и усыпив двенадцать «жертвенных ягнят» — маргиналов «низшей» касты. Несложно догадаться, что ждет нас дальше. Но авторы картины не раз ловко обманут ожидания зрителя.

Стоит зацепиться симпатией за какого-нибудь персонажа, как приходится с ним расставаться: «охотники» немедленно отправляют героя в расход. Лишь к середине картины вырисовывается два главных антагониста, точнее, антагонистки, ведь нынче без феминистической повестки никуда. По ошибке оказавшаяся в числе живых мишеней бывшая военнослужащая Кристен (Бетти Гилпин из сериала «Блеск») даст бой богатым психопатам и их предводительнице Афине (ее сыграла Хилари Суэнк, «Малышка на миллион»).

Убийственный аттракцион начался со злобных фэйсбучных комментариев. Начитавшись их, белые и пушистые борцы с расизмом, обеспокоенные мировыми экологическими проблемами и «удушающей политикой» Белого дома, хищно озлобились. От ругани в соцсетях они перешли к делу: затеяли расправу над обидчиками из числа этого «неотесанного отребья». Вот так бесхитростно авторы «Охоты» одарили кривой улыбкой примету нашего времени: масштаб и зашкаливающую реактивность оскорбленных чувств всех мастей в сегодняшнем социуме.

В целом, попытки включать злободневные шутки получились так себе, но безостановочный и весьма изобретательный экшн компенсирует нехватку изящества.

Немного обидно за сценариста картины, Дэймона Линделофа, автора двух по-настоящему великих сериалов — антиутопии «Оставленные» и фантастического детективного триллера «Остаться в живых». Никого не жалея, Линделоф делает всех персонажей демонстративно плоскими, будто нарисованными, видимо устраняя всякий намек на в какую-либо ангажированность. А возможно, его идея состояла в продолжении вечной игры — условно «классовой борьбы 2.0»,  — в которой нет ни хороших, ни плохих, а есть общее поле политической обусловленности, расставляющей людей по точкам. Игра, где охотники и дичь с легкостью меняются местами, а мишень зависит от моды и флюгера переменчивого общественного дискурса.

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