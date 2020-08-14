Власти Белоруссии меняют гнев на милость

Гул снизу

Вчерашний день прошел в Белоруссии спокойно — силовики не стали разгонять живые цепи, в которые выстроились женщины вдоль дорог Минска и других крупных городов Белоруссии, протестуя против милицейского насилия. Немного позже выяснилось, что силовиков остановил приказ властей прекратить репрессии.

Власти испугались не демонстрантов, а рабочих, которые начали массовые забастовки. Частично останавливались как крупные предприятия, такие как «Минский автомобильный завод» (МАЗ), Белорусский автомобильный завод (БелАЗ), Минский тракторный завод (МТЗ), «Гродно Азот», так и небольшие организации, вплоть до больниц, театров и филармоний. Назвать точное количество бастующих предприятий и долю работников на них, которые присоединились к забастовке, не представляется возможным, так как власти продолжают попытки сохранить информационный вакуум вокруг происходящего. Приходится полагаться на видеоролики с мест событий, которые все же попадают в сеть.

Очевидно, что центральные власти решили уговорить бастующих вернуться на рабочие места, откомандировав на остановившиеся предприятия представителей местных органов власти.

Со встречи председателя горисполкома города Жодино Дмитрия Заблоцкого с бастующими работниками завода БелАЗ даже велась прямая трансляция в YouTube. Собравшиеся потребовали от градоначальника вывести ОМОН из города и освободить всех задержанных. В ответ Заблоцкий заявил, что ОМОН выведут из города тогда, когда «исчезнет угроза захвата административных зданий». Участники встречи с главой города резонно возразили, что попыток захвата административных зданий и не было. Более того, ОМОН занимается не охраной зданий, а избиением всех горожан без разбора.

В ответ на многочисленные претензии Заблоцкий обронил неосторожную фразу: «Я понимаю, у вас есть такие инструкции...». В ответ поднялся недовольный гул. По тону Дмитрия Заблоцкого и выражению его лица было видно, что чиновнику глубоко противно общение с собравшимися, он развернулся и ушел.

Вслед за местными властями с примирительными заявлениями начали выступать и представители центральной власти. «Я беру ответственность и приношу извинения за травмы случайных людей на протестах, попавших под раздачу», — заявил глава МВД Белоруссии Юрий Караев. Председатель верхней палаты парламента республики Наталья Качанова заявила, что уже освобождено около тысячи задержанных на акциях протеста.

Общее число задержанный, по официальным данным, составило около семи тысяч человек. «Президент услышал мнение трудовых коллективов и

поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении», – сказала Наталья Качанова.

Никто не избит, ничего не забыто

В ночь с 13 на 14 августа из мест временного содержания начали массово выпускать задержанных. Некоторые из них были настолько сильно избиты, что их тут же забирали «скорые». Многие из тех, кто был способен передвигаться самостоятельно, в один голос заявляли о жестоких избиения и пытках. Ранее в сеть попадали видео с издевательствами и избиениями задержанных на территории РОВД, но вчера стало очевидно, что пытки носили систематический характер.

Власти продолжают отрицать факты массовых избиений задержанных. Заместитель главы МВД Александр Барсуков, которому журналисты пытались задать вопросы о избиения задержанных, следуя от СИЗО к своему автомобилю Барсуков на ходу бросил фразу: «Издевательств никаких не было. Я с каждым переговорил».

Во время встречи министра здравоохранения Белоруссии Владимира Караника с медработниками собравшиеся подняли вопрос о массовых избиениях задержанных и пытках голодом и жаждой. «На сегодняшний момент я о фактах перевода в медицинское учреждение со следами пыток не знаю», – заявил Караник, чем вызвал негативную реакцию всех присутствующих, которые, очевидно, постоянно сталкиваются с подобными фактами.

Тем не менее, смягчение позиции властей и ослабление силовых мер налицо. Представляя себе политическое устройство Белоруссии, можно с уверенностью сказать – чиновники центральных и региональных органов власти не могли предпринять эти действия по своей инициативе. Такую команду им мог дать только Александр Лукашенко. Компромисс выглядит так: вас перестают избивать, а в обмен на это вы возвращаетесь к работе. Это подразумевает и согласие с официальными итогами выборов.

Судя по утренним событиям 14 августа, большинство граждан Белоруссии такой «обмен» не устроил. Приходят сообщения о том, что к забастовке и митингам присоединяются новые предприятия. О фактах проведения новых забастовок или, по крайней мере, митингов протеста на предприятиях сообщают оппозиционные телеграм-каналы, подтверждая сообщения фотографиями и видеозаписями с мест событий. Официальные СМИ, по-прежнему не замечают происходящего, а независимые журналисты не имеют доступа на территорию бастующих предприятий.

Соперники обратились к народу

В то же время, факт забастовок косвенно признал сам белорусский президент. БелТА цитирует его слова, сказанные утром в пятницу на совещании по работе стройотрасли. Александр Лукашенко констатировал, что сейчас в стране пытаются раскачать трудовые коллективы. Он привел в

пример возможных последствий забастовок «Беларуськалий». «Если они забастуют на два дня, то конкуренты — россияне и канадцы — перекрестятся. И быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить», — сказал Лукашенко. Аналогично, и в отношении работы машиностроительных предприятий, таких как МТЗ, МАЗ. «Ради бога. Вы сегодня не произведёте десять тракторов, не поставите на рынок — завтра немцы приедут с американцами, привезут свою технику россияне. Тоже перекрестятся», — заметил Лукашенко.

Он отметил также, что экономика в мире только начинает оживать после ограничений, связанных с пандемией. «И все борются за эти рынки. Если мы остановимся, никогда не раскрутим своё производство. Никогда! Нас ещё в это болото и подтолкнут. Людям надо это объяснить: хотите — бастуйте, хотите работать — работайте», — заключил он.

Интриги добавляет отсутствие Лукашенко даже в официальных СМИ – по белорусским телеканалам показывают нарезку высказываний президента с одного и того же совещания. Учитывая, что еще до выборов Лукашенко появился в кадре с перебинтованной кистью руки и торчащей под бинтом иглой катетера (что свидетельствовало о регулярных приемах капельниц больным), возможно, он испытывает серьезные проблемы со здоровьем.

Появились даже слухи о его отъезде из страны. «Для начала, я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают: Президент покинул страну и находится за границей», — цитирует БелТА его слова . Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли», — отметил глава государства в начале того же совещания со строителями. На протяжении четверга, 13 августа появлялись сообщения о подготовке Александром Лукашенко обращения к народу. По-видимому, в итоге его слова на совещании имеют целью прозвучать в таком качестве.

Тем временем, изменение стратегии произошло в лагере его оппонентов. Основной соперник президента Лукашенко на прошедших выборах, Светалана Тихановская, выступила с новым обращением — с призывом к организации массовых акций, причем, адресовала его самим властям, правда, местного уровня: «Я прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе». Возможно, этот ее призыв «пойти на диалог» способен заставить кого-то на местах задуматься, как исходящий, теоретически, от потенциального президента.

Напомним, что во втором из трех своих обращений, сделанных после воскресных выборов, она призывала белорусов не выходить на улицу. Однако прочитанное с листа в здании ЦИК Белоруссии (накануне отъезда в Литву) обращение, по общему мнению, было произнесено под давлением.

Своих сторонников Тихановская призвала подписать петицию с требованием провести пересчет голосов и прокурорскую проверку фальсификаций. По ее словам, из копий протоколов следует, что там, «где комиссии подсчитали голоса честно, моя поддержка составила от 60% до 70%. А в Новой Боровой до 90%», — сообщила Светлана Тихановская. Замечая, что «большинство не верит» в победу Лукашенко, она заявила также, что «белорусы никогда больше не захотят жить с прежней властью».