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Прогноз погоды: синоптики рассказали о возвращении лета

Москва, 14.08.2020
  • Прогноз погоды: синоптики рассказали о возвращении лета

Сергей Фадеичев/ТАСС

Осенняя климатическая обстановка, накрывшая Европейскую часть России, уже в ближайшие дни сменится комфортной погодой.

Как поясняют синоптики, летнее тепло вернётся на Русскую равнину под влиянием западного антициклонического воздушного потока. По прогнозу синоптиков, он рассеет облака и поднимет температурный фон до обычного для середины последнего календарного месяца лета температурного фона.

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков   

Так, лето возвращается в Москву. Если ещё сегодня утром в столичном регионе воздух остывал до плюс 8, а днём столбики термометров не поднимались выше 14-16, то уже в субботу, 15 августа из-за туч выглянет солнце, а температура воздуха поднимется до плюс 19-20.  

В воскресенье же небо и вовсе станет ясным, солнце начнёт прогревать подстилающую поверхность, что позволит температурному фону увеличиться до плюс 22-23. Всю следующую неделю также ожидается летняя погода. Самыми тёплыми днями станут суббота, 22 августа и воскресенье, 23 августа, когда градусники будут показывать плюс 24-26.

При этом, как обещают метеорологи ни сильной облачности, ни осадков с ветром в столичном регионе точно не будет.

Прогноз погоды в СПб на 10 дней. Синоптики рассказали о возвращении лета

В Санкт-Петербург летняя погода уже вернулась. Сегодня в городе на Неве солнечно, тепло и очень комфортно. Согласно данным метеорологов, ещё в первой половине дня в СПб воздух прогревался до плюс 20.

В выходные же антициклон, который пришёл на смену циклону поднимет столбики термометров до плюс 24-25. Всю следующую неделю в Северной столице и Ленинградской области также настоящее лето. При этом, климатическая обстановка, которая ожидается в ближайшие 10 дней, полностью опровергнет давно сложившийся стереотип о том, что Петербург — город дождей.

Как обещают синоптики, в период с 15 по 24 августа в регионе даже сильной облачности не будет, а про дожди местные жители и туристы вообще на время позабудут. Температурный фон также комфортный: плюс 20-25 днём и плюс 13-17 ночью.

Погода в Поволжье. Прогноз погоды 14 дней

По прогнозу синоптиков, в регионах Поволжья летняя погода вернётся в начале следующей недели. Например, в Саратовской и Нижегородской областях в эти выходные ожидаются плюс 16-18, осадки и неприятный ветер.

Почти аналогичные температурные показатели в Пензенской области и Республике Татарстан: здесь в ближайшие дни плюс 15-17, пасмурно, дождь. Чуть лучше обстановка в предстоящий уикенд в нижнем течении Волги. Здесь будет сухо, солнечно, но прохладно. Так, в Волгоградской области завтра плюс 20, в воскресенье – плюс 23. В Астраханской области – солнечно и плюс 25-26.

 С понедельника во всех регионах Поволжья климатическая ситуация станет резко меняться: циклонический вихрь, который портил настроение местным жителям, окончательно покинет Приволжский федеральный округ, а погоду начнёт формировать обширный тёплый антициклон. Под его влиянием осадки повсеместно прекратятся, а столбики термометров устремятся вверх.

Например, в том же Саратове, где пока идёт дождь, всю следующую неделю будет ярко светить солнце, а градусники ниже плюс 25-26 не покажут. При этом в Волгоград и Астрахань и вовсе вернётся 30-градусная жара, которая предположительно продержится до начала сентября.

Погода в других регионах России. Прогноз синоптиков на неделю

Вернётся летняя погода и в другие регионы России. Так, на предстоящей неделе антициклонический фронт накроет всё Черноземье, благодаря чему в Воронежской, Белгородской и Курской областях будет солнечно, сухо и очень тепло. Ожидается, что на пиковых показателях воздух здесь прогреется до плюс 26-28.

На юге страны, по прогнозу синоптиков, в период с 17 по 23 августа будет солнечно и почти без осадков. Кратковременные дожди ожидаются лишь в некоторых горных районах республик Северного Кавказа. При этом, в Грозном воздух прогреется до плюс 27-30, в Махачкале – до плюс 26-28, в Магасе – до плюс 25-27, во Владикавказе – до плюс 24-26.

Летний зной вернётся на Кубань. Так, в Сочи, Адлере и Геленджике к следующим выходным ожидается плюс 28-30, в Краснодаре – плюс 31-33. Жарко и в Ростов-на-Дону, где в четверг, 20 августа воздух нагреется до плюс 32.

Несмотря на приятные климатические новости, специалисты предупреждают, что даже положительные погодные изменения, особенно если метеопараметры существенно отличаются от климатических значений, требуют организму человека приспосабливаться к ним. И если здоровые, тренированные и молодые люди легко к такому адаптируются и редко реагируют на климатические перепады, то этого нельзя сказать о людях старшего возраста, а также тех, кто имеет хронические недуги.

Поэтому даже незначительные перепады метеорологических параметров могут вызывать у них обострения хронических заболеваний суставов, органов дыхания или сердечно-сосудистой системы. Также у них могут развиваться различные дискомфортные и психо-эмоциональные нарушения. Им рекомендуется строго соблюдать все рекомендации медиков, совершать пешие прогулки и делать несложные физические упражнения.

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