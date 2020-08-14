Путин сделал заявление об уровне безработицы в России

Глава российского государства Владимир Путин на встрече с врио главы Архангельской области Александром Цыбульским сделал заявление об уровне безработицы в стране. По словам президента, уровень безработицы в РФ немного подрос, передаёт РИА Новости.

Путин отметил, что до тех пор, пока новые рабочие места не созданы, нужно обратить внимание на россиян, которые оказались временно без работы.

В этой связи, как подчеркнул президент, власти на местах должны сделать шаги по целому ряду направлений. При этом он убеждён, что предпосылки для того, чтобы эффективно решать эти вопросы, безусловно, есть.