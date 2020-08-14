«Роснефть» выходит в прибыль

«Роснефть» обнародовала финансовую отчетность за второй квартал и первое полугодие 2020 года. Несмотря на «идеальный шторм» на нефтяном рынке и сделку ОПЕК+, катастрофы в финансовых показателях не произошло.

Если большинство мировых мейджеров показали квартальный убыток, то у «Роснефти» — чистая прибыль, более того, в четыре с половиной раза превзошедшая рыночный консенсус. Если мейджоры списывали неэффективные запасы из-за понижения прогноза долгосрочных цен на углеводороды, то у «Роснефти» по мировым меркам первоклассные запасы, способные генерировать прибыль даже при относительно низких ценах. ExxonMobil вообще показал рекордный квартальный убыток в новейшей истории, ненамного лучше ситуация и у других мировых нефтяных компаний.

Что же касается «Роснефти», то аналитики не учли степень оптимизации затрат и, кроме того, недооценили масштаб сокращения процентных расходов вследствие разумной политики по управлению долгом. Конечно, удручающий внешний фон не мог не оказать давления на показатели, но уже начиная с третьего квартала ситуация начнёт выправляться.

Нефть Brent торгуется около 45 долларов на баррель, рекордная накачка мировой экономики деньгами не может не отразиться на товарных рынках, включая цены нефти и золота, кроме того, на рынке нефти отмечается легкий дефицит, запасы сырья постепенно снижаются. А сама «Роснефть», даже несмотря на улучшение конъюнктуры, играет на опережение, продолжая оптимизировать капитальные и операционные расходы. По итогам первого полугодия свободный денежный поток Роснефти остался положительным, а доходность свободного денежного потока на уровне 22,4% - одна из самых высоких в отрасли.

Это позволило продолжить сокращение долговой нагрузки: по итогам первого полугодия 2020 года сумма финансового долга и торговых обязательств снизилась на 5,3%, а соотношение чистого долга к EBITDA на конец отчетного периода находится на комфортном для кредиторов уровне 2,09 и по мере прогнозируемого роста EBITDA по итогам второго полугодия должно сократиться. Компания демонстрирует приверженность политике, направленной на рост капитализации. По итогам 2019 года «Роснефть» в отличие от многих российских и зарубежных компаний заплатила рекордные дивиденды и в настоящее время проводит обратный выкуп акций, что должно сгладить влияние конъюнктурных краткосрочных факторов на котировки.

Что касается производственных показателей, то они относительно стабильны, «Роснефть» остается одним из ведущих мировых игроков на нефтяном рынке, но фокус смешается на добычу на высокотехнологичных скважинах. Стратегические проекты компании, включая «Восток Ойл» продолжат реализовываться, обеспечивая долгосрочную устойчивость бизнеса. Ресурсный потенциал «Восток Ойл» — более 5 млрд тонн легкой малосернистой нефти, превосходящей по своим характеристикам Brent. Это один из самых амбициозных и перспективных проектов в мировой нефтяной индустрии.