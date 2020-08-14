Тихановская создает совет для передачи власти в Белоруссии

Участвовавшая в выборах президента Белоруссии оппозиционный кандидат Светлана Тихановская объявила о создании Координационного совета для обеспечения трансфера власти, сообщает РИА Новости.

В обращении на канале пресс-службы объединенного штаба Тихановской, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало говорится, что в совет могут попасть "представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела".

"Я поручаю своему доверенному лицу Ольге Ковальковой и адвокату Максиму Знаку принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан", - заявила Светлана Тихановская, отметив, что готова к диалогу.

Политик также поблагодарила всех граждан за поддержку, обратившись к международному сообществу и европейским политикам с просьбой помочь организовать ей диалог с действующими властями Белоруссии.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента Белоруссии, на которых, согласно официальным данным уверенную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. ЦИК сообщает, что он набрал более 80% голосов избирателей.

Сразу после объявления результатов выборов по всей стране прокатилась волна протестов, в ходе которых погиб один человек, сотни – пострадали, тысячи – задержаны.