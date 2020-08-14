Экономические реформы могут начаться вновь

«Штаб реформ» — полузабытая терминология начала неистовых 90-х годов. Так называли, например, правительство Гайдара. Теперь бизнес-Борис Титов на встрече с журналистами в четверг предложил возродить «штаб», а заодно и сами реформы, но уже непременно отдельно от правительства. Основание, как и в былые времена — мировая практика.

«Преобразование системы управления необходимо начинать не с фронтальной административной реформы, а с отделения управления развитием от текущего управления экономикой и создания специального органа управления развитием — такова мировая практика, она доказала свою успешность. Необходимо создать новый государственный институт — штаб реформ, отделив его от текущей работы правительства», — передает ТАСС слова Бориса Титова.

Почти все остальные слова — новые. Функцией штаба реформ должно стать «выстраивание дорожных карт по реализации кластерных проектов в приоритетных секторах экономики на принципах проектного управления, а также программ системных изменений в экономической политике», — говорит он.

Одновременно оказался востребован и более ранний опыт пятилеток, действительно давший когда-то внушительные результаты. «Другая функция предполагает создание системы национального стратегического индикативного планирования на один год, пять лет и на 15 лет, скоординированной с бюджетной политикой», — считает Борис Титов. Кроме того, по его словам, предполагается создать информационную систему, которая бы анализировала показатели российской экономики с помощью big data.

По существу, проще заменить управленческий состав Министерства экономического развития и исходить из того, что институт для проведения реформ экономики уже есть, комментирует предложение омбудсмена эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Создание дополнительного института он считает непродуктивным, поскольку предложения по реформам тех или иных отраслей экономики выдвигаются от многих сообществ, партий, университетов, академий, научно-исследовательских институтов. Вот с чем стоит работать и вот кого стоит привлекать к реализации инициатив, с обязательной ответственностью за результаты, уверен эксперт.

Для выполнения таких функций вряд ли нужен отдельный дополнительный бюрократический институт, соглашается главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. Но, также говорит он, в России уже есть соответствующие структуры в правительстве и вне его.

Вопрос не в административном органе, который осуществляет данные полномочия, а в качестве их выполнения, отмечает он. Ни одна стратегическая программа последних десятилетий не была реализована, включая и нацпроекты, которые пришлось корректировать в 2020 году. Дополнительный орган может создать новые пересечения, дублирование функционала, «перетягивание одеяла» по полномочиям, ресурсам, административному весу. Система явно станет более тяжеловесной, забюрократизированной, неповоротливой.

Тем не менее, считает Марк Гойхман, в целом отделение стратегического управления от текущего – идея перспективная и резонная. Необходимо подниматься над «текучкой», чтобы определять общие основные векторы движения. Формировать приоритеты и цели и меры по их достижению.

Но мысль это не новая, напоминает он. Попытки таких действий предпринимаются десятилетиями. Последние по времени из них – нацпроекты. Это, по сути, и есть предлагаемые Титовым «кластерные проекты в приоритетных секторах экономики на принципах проектного управления». Близко это и к системе «национального стратегического индикативного планирования».