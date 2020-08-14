Виртуальная жизнь женщины после смерти

Создание цифрового аналога человека, более совершенного по отношению к прототипу — поворотная тема для современной фантастики. До сих пор она интенсивно рефлексировала по поводу искусственного интеллекта: сможет ли тот когда-нибудь достичь уровня, на котором находится сознание человека, и чем это всем нам грозит. Пророк нового времени Раймонд Курцвейл открыл глаза человечеству на самое очевидное преимущество развития интеллекта машинного: в синтезе с ним человек может заполучить столь желанное бессмертие. Как можно устоять против такого соблазна?

Мы уже в состоянии представить содержимое человеческой памяти как сумму электрических сигналов, и верим в то, что наш личный эмоциональный и интеллектуальный опыт это и есть мы сами. И если появится способ его считать и сохранить, то что может помешать специалистам на основе этого опыта воссоздать нашу личность, где бы мы в своем новом формате существования после этого не оказались: в цифровом раю или в аду.

«Мой создатель» — принадлежит к разряду камерных футурологических драм, к которым так тяготеет современный кинематограф. Большая часть съемок проходит в одной и той же декорации. Визуальный образ будущего создает с помощью графики. Главных героев — двое: мужчина и женщина. Отношения между ними создатель фильма Гэвин Ротери строит по классической схеме: одинокий инженер, скрывающийся в бункере, где он будто бы работает над секретным проектом, на самом деле подобно мифическому Пигмалиону, создаёт механическое тело для цифрового аналога любимой женщины. Как мы догадываемся из обрывочных флэшбеков, она погибла в автокатастрофе.

Мы застаем его в тот момент, когда работа, которой предшествовало создание двух экспериментальных образцов, уже близка к концу. Тело идеального робота почти готово. Его предшественники — машины, визуальный образ которых лишен каких бы то ни было человеческих черт, фиксируют сознание женщины в стадии ребенка и подростка — режиссер попутно вплетает в свою историю аллегорию становления личности.

Развязка расставляет все по своим местам: мужчина всего лишь пребывает в иллюзии по поводу того, что он создает женщину. В действительности он — отзвук прошлого, которое вот-вот будет стерто с лица земли. В будущее отправляются его жена и дочь. Ему же суждено исчезнуть наших глазах по одной простой причине: памяти на серверах никогда не хватает для всех. Цифровой аналог человеческого сознания настолько объёмен, что срок его пребывания даже на, казалось бы, безграничных серверах будущего ограничен. По версии создателей фильма, речь идет о продлении жизни максимум на три года, в течение которых родственники могут связываться с умершим и вступать с ним в диалог, попутно привыкая к тому, что тот навсегда покинул материальный мир.

Единственное утешение для тех, кому придется пережить цифровую смерть — та безболезненна. Человек даже не успевает осознать то, что файлы принадлежащей ему личности стираются неизвестными вершителями его посмертной судьбы.

Фильм «Мой создатель», оригинальное название которого переводится как «Архив», подвергает сомнению светлое будущее цифрового бессмертия. Каждому, кто сталкивался с ограниченностью памяти своих девайсов, которая так быстро забивается нелепыми фотографиями и случайными видео, легко представить, что безграничного цифрового пространства не существует. Мало того, что в него не так просто поместить все, что человек когда-либо видел, что-либо слышал, то, что он чувствовал и думал, так попробуй это еще и сохрани!

Допустим, нам благополучно удалось оцифроваться, и заполучить место на сервере по приемлемому тарифу. Что дальше? Когда твои собственные деньги, инвестированные в посмертную судьбу, кончатся, посчитают ли нужным наследники внести своевременную плату за хранение твоей личности на сервере? А что, если нет? Но иллюзия так сильна, что стоит хотя бы попытаться. Цифрового бессмертия не существует, но хочется, подобно герою «Моего создателя» убедиться в этом на собственном опыте.