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Воздух и фиговый листок: кто выигрывает от израильско-эмиратской сделки?

Москва, 15.08.2020
#Ближний Восток
#Политика
  • Воздух и фиговый листок: кто выигрывает от израильско-эмиратской сделки?

picture alliance / Consolidated

Огромный успех – именно так Дональд Трамп назвал установленные при его посредничестве дипломатические отношения между Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Израилем. Таким образом, Эмираты стали третьей (после Египта и Иордании) арабской страной, признающей Государство Израиль. В ближайшие недели делегации Израиля и ОАЭ собираются заключить ряд соглашений о по всем сферам двусторонних отношений – от туристической до создания прямых перелетов.

Вопрос теперь в том, кто из региональных игроков выиграл в результате этой сделки, а кто проиграл? И ответ тут весьма неоднозначный.

За их счет

Казалось бы, главным выгодоприобретателем от израильско-эмиратской сделки должна оказаться Палестинская автономия. Одним из условий соглашения между Абу-Даби и Тель-Авивом была «приостановка» последним аннексии территории израильских поселений на Западном Берегу реки Иордан – аннексии, которую Нетаньяху и Бени Ганц обещали начать уже в конце лета, а Трамп ранее благословил.

Однако палестинцы почему-то не радуются. Палестинское руководство назвало действия ОАЭ «предательством» и заявило об отзыве своего посла из этой страны. Власти в Рамалле крайне недовольны процессом публичных похорон т.н. Арабской мирной инициативы 2002 года – коллективного соглашения ряда арабских стран о том, что они не будут устанавливать дипотношения с Израилем до тех пор, пока он не уйдет с оккупированных в 1967 году территорий, не решит проблему палестинских беженцев и не создаст палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме. А поскольку было очевидно, что Израиль на это не пойдет, Арабская инициатива постоянно поддерживала состояние конфликта отношениях между арабскими государствами и Тель-Авивом, что усиливало политические позиции Палестинской Автономии и обеспечивало ее финансированием.

Сейчас же речь идет не просто о выходе из этой инициативы Эмиратов – Абу-Даби стали лишь первой ласточкой, пробным шагом. Напомним, что это не просто небольшая и богатая страна в Персидском Заливе. Это младший партнер Саудовской Аравии в важнейших региональных проектах – начиная от войны в Йемене и заканчивая сдерживанием Ирана. А учитывая еще, что следующим мир с Израилем может заключить вассал Саудовской Аравии – оккупированный ею Бахрейн, – то израильско-эмиратское «геополитическое землетрясение» (как называет его американский журналист Томас Фридман) нужно рассматривать как большую арабо-израильско-американскую комбинацию. И когда Эмираты, а за ними и Бахрейн пробьют окно овертона, когда примут на себя изначальный гнев исламской общественности, за ними последует Саудовская Аравия и другие государства. После чего палестинцы окажутся в геополитическом одиночестве.

Понятно, что подсластитель таблетки в лице отказа Израиля от аннексии их категорически не устраивает, и никакого блага для палестинского народа тамошние активисты в соглашении и решении Израиля по Западному Берегу не видят. «Израиль был вознагражден за то, что он не стал открыто делать шаги, которые совершал в отношении палестинцев нелегально и настойчиво с начала оккупации. ОАЭ призналась в том, что вела дела и переговоры о нормализации отношений с Израилем. Не надо это преподносить как одолжение нам – мы вам не фиговый листок», - заявила известная палестинская правозащитница Ханан Ашрауи.

Афера на четверых

Казалось бы, этот фиговый листок станет серьезной проблемой для Беньямина Нетаньяху. Значительная часть израильского общества – и прежде всего поселенцы – обвинили премьера в предательстве. Ведь он клятвенно обещал официально присоединить их территории к Израилю (начать процесс аж 1 июля), и отчасти поэтому они голосовали за него на выборах. Вряд ли после такого они еще раз отдадут Биби свои голоса.

Однако, во-первых, ему они теперь не очень-то и нужны. Это правительство, скорее всего, будет последним для Нетаньяху – согласно коалиционному соглашению, он будет править до конца 2021 года, после чего отдаст пост премьера своему партнеру по коалиции Бени Ганцу. И тут главной задачей Нетаньяху будет не попасть в тюрьму по обвинению в коррупции – в чем ему поможет нынешняя сделка с ОАЭ. Вместо того, чтобы аннексировать Западный берег и поставить Израиль под колоссальное дипломатическое давление (возможно даже санкции со стороны Запада), Нетаньяху через сделку получил чистый выигрыш – ведь он, по сути, продал арабам воздух.

Трамп, его зять Джаред Кушнер (спецпредставитель Трампа арабо-израильским делам), Беньямин Нетаньяху и кронпринц ОАЭ Мохаммед бин Зайед (который реально правит страной с 2014 года, после того, как его отец перенес инсульт) совершили грандиозную аферу. «Вместо того, чтобы Израиль аннексировал палестинское государство, они обменяли отказ от аннексии на мир с ОАЭ, - поясняет бывший посол Израиля в США Итамар Рабинович. По его словам, американцы и израильтяне в лице озвученного ранее Тель-Авивом намерения об аннексии «создали актив из ничего». Более того, в результате сделки Израиль получил формулу «мир в обмен на мир», а не «территории в обмен на мир» - то не стал ничем жертвовать ради заключения очередного мирного договора с арабской державой.

Вот только зачем арабской державе было покупать воздух? Ведь за эту покупку на Эмираты ополчились многие – и прежде всего Турция с Ираном. Эрдоган – самоназначенный сюзерен Палестины – дал понять, что за «предательство» эмиратчиками палестинского дела, за установление дипотношений с Израилем он может закрыть посольство ОАЭ в Анкаре (при этом Турция почему-то сохраняет дипломатические отношения с Израилем, израильское посольство в Анкаре работает). Иранцы же угрожают не разрывом отношений, а региональной карой. «Позорное решение Абу-Даби заключить мирное соглашение с фейковым сионистским режимом – очень опасный шаг. ОАЭ и другие страны, поддержавшие его, будут отвечать за возможные последствия, - говорится в официальном заявлении иранского МИД. – Палестинцев ударили ножом в спину, и это лишь сплотит единство стран региона против сионистского режима».

Собственно, реакция Турции и Ирана как раз и является следствием их осознания того, что Абу-Даби покупают не воздух, а блок. Тройственный союз между США, «заливными» и Израилем для сдерживания Ирана, а также в перспективе и Турции (учитывая агрессивную политику Анкары в регионе, размещение ею войск в Катаре и приближающуюся битву за Ливан). Поэтому правы эмиратские политики – сделка действительно взаимовыгодна для Израиля и ОАЭ. А что до интересов палестинцев – то кому они интересны?

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