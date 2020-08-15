Коронавирус COVID-19 в России: данные о заболевших и умерших на 15 августа

Согласно информации оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, в РФ за последние сутки выявили 5 061 новых больных COVID-19.

Всего к утру 15 августа в 85 регионах страны зафиксировано 917 884 заболевших новой инфекцией. Из них выздоровели – 729 411 (+6 447). За время эпидемии жертвами коронавируса COVID-19 в России стали 15 617 человек (+119 за сутки).

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где выявили 695 новых заболевших. На втором месте – Санкт-Петербург (зафиксировано 162 случаев инфицирования). Далее следуют Свердловская область (+158), Подмосковье (+158) и Ростовская область (+128)

Напомним, 14 августа в России было зафиксировано 5 065 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.