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Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в Белоруссии

Москва, 15.08.2020

Главы России и Белоруссии обсудили по телефону происходящие на территории республики события. По данным пресс-службы Кремля, лидеры двух стран выразили уверенность, что все проблемы будут вскоре решены. В частности, отмечается, что Лукашенко информировал своего российского коллегу о ситуации в стране, сложившейся после выборов президента.

«С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут урегулированы. Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству РФ и Белоруссии в рамках Союзного государства», - подчеркнули в пресс-службе Кремля.

Кроме того, Путин и Лукашенко условились о продолжении регулярных контактов на различных уровнях и подтверждён настрой на укрепление двусторонних отношений.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии заявил, что собирается поговорить с российским лидером Владимиром Путиным, так как те события, которые сейчас происходят в его стране угрожают также России.

Помимо этого, Лукашенко выразил свое отношение к забастовщикам. По его словам, те, кто хочет бастовать, пусть идут бастовать, но на заводах им делать нечего.

«Необходимо поручить руководителям предприятий, чтобы они предупредили рабочих, – сказал он. – Не надо давить ни на кого, ни в коем случае, просто надо им это сказать. Пресмыкаться, на коленях стоять мы ни перед кем не собираемся. Такой необходимости нет».

При этом он подчеркнул, что забастовщики не только работу потеряют, но и предприятия.

«Дальше они не восстановятся, мы же это прекрасно понимаем. Поэтому, пусть руководители со своими коллективами разбираются. Если нужна наша помощь или трудовые коллективы просят побывать там, не надо отказываться. Надо поехать в трудовые коллективы, ответить на их вопросы», – резюмировал Лукашенко, добавив, что разного рода каналы и СМИ будут и дальше раскачивать ситуацию в стране.

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