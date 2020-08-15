Лукашенко о забастовках: пресмыкаться, на коленях стоять мы ни перед кем не будем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил свое отношение к забастовщикам. По его словам, те, кто хочет бастовать, пусть идут бастовать, но на заводах им делать нечего.

«Необходимо поручить руководителям предприятий, чтобы они предупредили рабочих, – цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь. – Не надо давить ни на кого, ни в коем случае, просто надо им это сказать. Пресмыкаться, на коленях стоять мы ни перед кем не собираемся. Такой необходимости нет».

При этом он подчеркнул, что забастовщики не только работу потеряют, но и предприятия.

«Дальше они не восстановятся, мы же это прекрасно понимаем. Поэтому, пусть руководители со своими коллективами разбираются. Если нужна наша помощь или трудовые коллективы просят побывать там, не надо отказываться. Надо поехать в трудовые коллективы, ответить на их вопросы», – резюмировал Лукашенко, добавив, что разного рода каналы и СМИ будут и дальше раскачивать ситуацию в стране.

Кроме того, президент Белоруссии заявил, что собирается поговорить с российским лидером Владимиром Путиным, так как те события, которые сейчас происходят в его стране угрожают также России.