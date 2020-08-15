Прогноз погоды на сентябрь: в этом году всё будет по-другому

Согласно прогнозу синоптиков, сентябрьская погода во многих регионах России будет стабильной, без резких климатических перепадов, но со своими особенностями. Например, как обещают синоптики, на Русской равнине не ожидается аномально длинного бабьего лета.

В частности, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец напомнил, что бабье лето в последние годы продолжалось 7-10 дней. В этом же году, как полагает он, всё будет по-другому: бабье лето почти по всей стране наступит примерно 15 сентября и ограничится 5-7 днями.

Погода в сентябре на курортах Краснодарского края

Всем любителям отдыхать в бархатный сезон на море, хотим сказать: вы сделали правильный выбор. Побережье Чёрного моря порадует мягкой погодой. При этом всё будет немного по-другому чем в былые годы: тепло и без осадков, море жидается приятным и ласковым. И, конечно же, фрукты, молодое вино, прогулки и экскурсии.

Синоптики уверены, что сохранится такой климат на курортах Кубани, как минимум до середины октября. Так, в Сочи, Адлере и Геленджике, которые являются традиционно самыми популярными местами для отдыха, градусники покажут до плюс 28 днём, ночные температуры не будут опускаться ниже плюс 20. Море будет ласковым и тёплым – плюс 22-23. Так что купаться ещё вполне можно. Штормов и волнений не ожидается, а осенний загар продержится до следующей весны.

Прогноз погоды на сентябрь в Крыму

В Крыму сентябрь тоже порадует как туристов, так и местных жителей – разочарован не будет никто. Жара, державшаяся всё лето, спадёт и можно будет немного передохнуть – днём столбики термометров покажут плюс 26-27, ночи будут приятно свежими – плюс 18-20.

Чёрное море на курортах полуострова также будет очень комфортным - не ниже плюс 24 – парное молоко, да и только. Бархатный сезон – это отличное время не только пляжного отдыха, но и отдыха культурного. Крым последние годы становится туристической Меккой в России: огромное количество новых археологических находок, восстановленные памятники истории прошлого, богатая культура полуострова – всё это ждет гостей Крыма в сентябре.

При этом аномальной жары не предвидится, шторма на море будут, конечно, но гораздо позже. Вторая половина сентября предполагает небольшое волнение на море, но ничего критичного. Теплее всего в Крыму будет на южном побережье.

Начиная с 20 сентября, температура воздуха станет постепенно понижаться – днём будет не выше плюс 23-25, а ночью – плюс 15-18.

Последняя декада принесёт циклон на полуостров: начнутся дожди, столбик термометра поползет вниз: днём к плюс 20, а ночью не выше плюс 15. На побережье Азовского моря конец сентября станет более тёплым – плюс 25.

Погода в сентябре Москве и других регионах Центрального федерального округа

Немного по-другому, чем в прошлые годы покажет себя сентябрь и в Москве: летнее тепло задержится в столице, дожди и похолодание придут не сразу, а бабье лето хоть и будет коротким, но очень тёплым.

Первые две декады сентября принесут великолепную погоду – столбики термометров покажут уверенные плюс 25. Первые действительно холодные дни начнутся после 20 числа, но синоптики предупреждают, что пока ещё всё это «вилами по воде писано», так что есть небольшая вероятность, что весь первый осенний месяц будет почти по-летнему тёплым.

К концу сентября воздух всё-таки начнёт немного остывать, и градусники покажут не выше плюс 15-17 днем, а по ночам будет около 10-12 градусов выше нуля. В любом случае дачники успеют собрать последние дары осени и подготовить свои участки к зиме.

В других регионах Центрального федерального округа погода также будет удивительно тёплой – средний температурный фон составил плюс 22 и редкие, непродолжительные осадки.

В Брянской, Воронежской и Белгородской областях первая декада сентября станет не отличимой от летнего тёплого августа. Сухая погода, солнце, нет ветра и тепло до плюс 25. Пару-тройку дней метеорологи обещают даже по-настоящему летнюю жару в сентябре – плюс 30.

Владимирскую область ждёт почти то же самое, но чуть прохладнее – плюс 19-22. Резкое падение температуры прогнозируется только в самом конце сентября с приходом мощного арктического циклона.

Прогноз погоды на сентябрь в СПб

Петербургу он и в сентябре Петербург: жители города на Неве не удивятся началу осени: она будет почти такой, как и всегда. Солнце уйдёт за тучи, дожди, ветер и не выше плюс 15. Обычное начало осени для Северной Пальмиры.

Но и тут климатическая обстановка станет развиваться немного по-другому: бабье лето во второй декаде месяца принесёт резкое потепление: солнце и сухую, ясную погоду, а также плюс 20-23. Такая погода простоит, как минимум семь-десять дней и будет радовать, как гостей города, так и его жителей. А вот полностью осень вступит в свои права уже ближе к началу октября: дожди, осенние грозы и мокрый снег обещают синоптики Северной столице и всей Ленинградской области.