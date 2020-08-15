В России началось производство вакцины от COVID-19

В Минздраве объявили о начале производства российской вакцины от COVID-19, которая была разработана специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что по данным Минздрава, вакцина от коронавируса – Гам-КОВИД-Вак – векторная двухкомпонентная вакцина на основе аденовируса человека, которую Россия зарегистрировала 11 августа, опередив другие страны, сможет создать иммунитет к коронавирусу на два года.

По сведениям медицинского ведомства страны, вакцина не содержит компонентов вируса COVID-19, она «прошла все необходимые испытания безопасности и эффективности на нескольких видах животных (грызуны и приматы), позже вакцина была испытана на двух группах добровольцев (по 38 человек в каждой)».

Напомним, о регистрации вакцины от коронавируса объявил президент России Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров. Там же было сообщено, что производством Гам-КОВИД-Вак займется ее разработчик, Центр им. Гамалея, совместно с входящим в АФК «Система» предприятием «Биннофарм».

Статистика по коронавирусу COVID-19 в России на 15 августа

Согласно информации оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, в РФ за последние сутки выявили 5 061 новых больных COVID-19.

Всего к утру 15 августа в 85 регионах страны зафиксировано 917 884 заболевших новой инфекцией. Из них выздоровели – 729 411 (+6 447). За время эпидемии жертвами коронавируса COVID-19 в России стали 15 617 человек (+119 за сутки).

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где выявили 695 новых заболевших. На втором месте – Санкт-Петербург (зафиксировано 162 случаев инфицирования). Далее следуют Свердловская область (+158), Подмосковье (+158) и Ростовская область (+128)

Напомним, 14 августа в России было зафиксировано 5 065 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.