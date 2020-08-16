Коронавирус в России: опубликованы данные о заболевших и умерших на 16 июля

В РФ за последние сутки, согласно информации оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, выявили 4 969 новых больных COVID-19.

Всего к утру 16 августа в 85 регионах страны зафиксировано 922 853 заболевших коронавирусом. Из них выздоровели – 729 411 (+6 447). За время эпидемии жертвами COVID-19 в России стали 15 685 человек (+68 за сутки).

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где выявили 688 новых заболевших. На втором месте – Санкт-Петербург (+163). Далее следуют Подмосковье (+154), Свердловская область (+150) и Ростовская область (+129)

Напомним, 15 августа в России было зафиксировано 5 061 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.