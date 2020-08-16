Кортеж Лукашенко прибыл к месту проведения митинга в его поддержку

Кортеж президента Белоруссии Александра Лукашенко прибыл к Дому правительства в Минске, где в эти минуты должен начаться митинг в поддержку действующего главы государства.

Об этом передаёт РБК со ссылкой на местные СМИ. При этом отмечается, что к площади Независимости также стягиваются наряды ОМОН. При этом в Минск направляются колонны автобусов, предположительно с участниками митинга.

Эту информацию подтверждает корреспондент РИА Новости, который находится сейчас в белорусской столице. По его словам, участников митинга действительно привозят в район площади Независимости на автобусах.

Напомним, митинг в поддержку действующей власти должен был начаться в 12:00. Однако пока этого не произошло. При этом в 14:00 должен стартовать марш противников Лукашенко, участники которого также планируют прибыть на площадь Независимости.