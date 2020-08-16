Лукашенко выступил на митинге в Минске

Действующий глава государства Александр Лукашенко выступил на митинге, который проходит в его поддержку на площади Независимости в Минске.

Президент поблагодарил все своих сторонников за то, что они прибыли на акцию в его поддержку, подчеркнув, что «не его вина, что пришлось» их позвать в Минск.

«Я не хочу вас звать на эту площадь, у вас много дел, вы убираете хлеб, вы должны подготовить детишек к школе, – заявил Лукашенко. – Я помню 90-е, здесь стояли люди с кастрюлями, рабочие, просили кушать, просили накормить детей. Я не сторонник митингов, но, увы, это не моя вина, что мне пришлось позвать вас на помощь».

Ранее сообщалось, что митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проходит в центре Минска на площади Независимости.

При этом мероприятие, которое было запланировано на 12:00, стартовало с задержкой более чем на час. По разным данным в митинге принимают участие от 12 тыс. до 15 тыс. человек.