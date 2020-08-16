Вход/Регистрация Подписка

Лукашенко выступил на митинге в Минске

Москва, 16.08.2020

Действующий глава государства Александр Лукашенко выступил на митинге, который проходит в его поддержку на площади Независимости в Минске.

Президент поблагодарил все своих сторонников за то, что они прибыли на акцию в его поддержку, подчеркнув, что «не его вина, что пришлось» их позвать в Минск.

«Я не хочу вас звать на эту площадь, у вас много дел, вы убираете хлеб, вы должны подготовить детишек к школе, – заявил Лукашенко. – Я помню 90-е, здесь стояли люди с кастрюлями, рабочие, просили кушать, просили накормить детей. Я не сторонник митингов, но, увы, это не моя вина, что мне пришлось позвать вас на помощь».

Ранее сообщалось, что митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проходит в центре Минска на площади Независимости.

При этом мероприятие, которое было запланировано на 12:00, стартовало с задержкой более чем на час. По разным данным в митинге принимают участие от 12 тыс. до 15 тыс. человек.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

Действующее предприятие с многолетней историей Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкр промышленный узел, 8) выставлен на торги. Сейчас его возможно приобрести по минимальной стоимости

Бизнес уходит в смартфон

В будущем выживут только те компании, которые вкладываются в цифровизацию, этот процесс уже не остановить. Более того, все уходит не просто в цифру, а на экран планшета или мобильного телефона
Новости партнеров

Tоп

  1. Конец сланцевой революции
    Сланцевый сектор США в этом году получил сокрушительный удар, от которого оправиться не может до сих пор. Однако значит ли это, что 2020 год ознаменуется окончанием сланцевого бума?
  2. Клан Шеффлеров потерял три четверти состояния
    За два с половиной года семья производителей автомобильных шин и компонентов потеряла около 30 миллиардов долларов.
  3. Тест на протест
    Прошедшие в Белоруссии в минувшее воскресенье выборы дестабилизировали ситуацию в этой стране. Уже четыре дня и ночи после 9 августа протестные действия там не стихают. Хотя они вызывают ожесточенный отпор со стороны силовиков, властям уже четыре дня не удается взять под контроль ситуацию в стране
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама