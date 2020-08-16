Посол Белоруссии в Словакии выступил в поддержку протестующих

Игорь Лещеня – посол Белоруссии в Словакии – первым из глав дипмиссий республики заявил о поддержке участников акций протеста, которые уже почти неделю продолжаются в его стране.

«Я обращаюсь к вам не только как посол Беларуси в Словакии, – цитирует дипломата РИА Новости. – Я обращаюсь к вам в качестве старейшего руководителя белорусского загранучреждения по опыту работы послом и единственного действующего белорусского дипломата, который работал в МИД СССР и в советском посольстве за рубежом».

Он признался, что, как и все белорусы, находится в шоке от историй о пытках и избиениях граждан страны. Посол при этом отметил, что узнал на одном из снимков избитых протестующих одноклассника своей дочери, который «точно никогда не числился в смутьянах».

По его словам, МИД «часто приравнивают к силовым ведомствам», которые «стремятся не допустить вмешательства во внутренние дела страны извне».

«Я точно знаю, что ключевыми составляющими сплоченного, сильного и не подверженного внешним влияниям государства являются уважение воли народа, его языка, истории и культуры. В Словакии я представляю Беларусь и белорусский народ, который в соответствии с Конституцией является единственным источником власти в нашей стране», – сказал Лещеня.

Он выразил солидарность с «теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан».

Кроме того, он подчеркнул, что как уроженец города Жодино солидарен с рабочими «БелАЗа» и «Кузнечного завода тяжёлых штамповок».

«Я искренне надеюсь, что будущее моей страны будет основано на учёте позиций всех слоев общества и представителей различных политических сил. Белорусы выстрадали это право», — резюмировал Лещеня.

Чего хотят белорусы вместо Лукашенко и почему не считают свой протест революционным? Об этом читайте в материале «Эксперт Online» «Вежливый бунт».