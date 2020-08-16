В центре Минска начался митинг в поддержку Лукашенко

Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко начался в центре Минска на площади Независимости.

Как передаёт РИА Новости, мероприятие, которое было запланировано на 12:00, стартовало с задержкой более чем на час.

В настоящее время на площади Независимости собралось уже несколько тысяч человек. Площадка перед Домом правительства огорожена. При этом люди продолжают приходить большими группами с разных сторон проспекта Независимости, они держат белорусские флаги.

По разным данным в митинге принимают участие от 12 тыс. до 15 тыс. человек. Ранее сообщалось, что участников провластного митинга привозят организовано на автобусах.

Также стало известно, что кортеж президента Белоруссии Александра Лукашенко прибыл к Дому правительства. При этом не уточняется, выступит ли глава государства перед собравшимися.

Напомним, в 14:00 должен стартовать марш противников Лукашенко, участники которого также планируют прибыть на площадь Независимости.