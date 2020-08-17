Акции дня: бумаги золотодобытчиков растут быстрее золота

Новая волна «золотой лихорадки» захлестнула российский рынок акций. Бумаги золотодобытчиков выросли на 3-8%. Неделю назад цены на драгметалл падали на фоне новостей о регистрации российской вакции от коронавируса, с понедельника золото начало отыгрывать падение выросло на +2,36% до 1995,8 долларов за унцию.

На мировом рынке на акции золотодобытчиков повлиял отчет компании Berkshire Hathaway известного американского инвестора Уоренна Баффета. Компания во втором квартале 2020 года приобрела почти 21 млн акций золотодобывающей компании Barrick Gold за 562 млн долларов. Ранее Баффет никогда не вкладывался в золото, предпочитая акции банков и другие активы, у которых есть денежные потоки.

На Мосбирже активнее всего росли акции Petropavlovsk, за сессию они прибавили +8,19%. Утром компания сообщила об уходе с поста гендиректора основателя золотодобытчика Павла Масловского. Ранее Масловский, который почти четверть века руководил компанией, не был избран в совет директоров «Петропавловска» .Также прибавили в цене бумаги «Селигдара» (+5,16%), «Полиметалла» (+4,03%), «Полюса» (+3,93%), «Лензолота» (обыкновенные +4,44%, «префы» +4,07%).

Индекс Мосбиржи по итогам дневной торговой сессии в понедельник упал на -0,31% до 3052,46 пункта, индекс РТС опустился на -1,14% до 1308,71 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:58 мск составила 44,97 доллара за баррель (+0,38%). Российская валюта укреплялась до 73,47 рублей за доллар.