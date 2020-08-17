Форум TNF – ведущая профильная площадка страны, ежегодно собирающая более трех тысяч экспертов нефтегазовой отрасли, представителей федеральных министерств и ведомств, руководителей компаний-лидеров рынка.

В 2020 году TNF впервые пройдет в гибридном формате, который соединяет преимущества онлайн и офлайн-пространств. Офлайн-форум TNF включает в себя ряд мероприятий: пленарное заседание, выставку инновационных проектов, круглые столы, Технологические дни, которые пройдут в Тюменском Технопарке, а на базе виртуальной платформы будет проведена онлайн-трансляция деловой программы Форума и онлайн-выставка.

Основная тема панельной сессии в 2020 году объединила все мероприятия Форума в единую смысловую цепочку - «Будущее сегодня: место индустрии в новом мире». Какими должны стать новые стандарты индустрии? Когда стоит ожидать полного отказа от традиционных источников энергии? Какие возможности открываются благодаря развитию новых технологий? Каким будет топливо будущего? Удастся ли России остаться среди мировых лидеров отрасли и определять правила игры?

Ключевые темы TNF 2020:

- «Цифровая трансформация нефтегазовой отрасли»;

- «Индустрия 4 = Геология 4.0: курс на устойчивое развитие»;

- «Декарбонизация: вызовы и возможности для нефтегазовых компаний»;

- «Кадровые вызовы цифровой экономики: будущее образования и ТЭК»;

- «HSE – охрана труда, промышленная безопасность в новых условиях»;

- «Обустройство наземной инфраструктуры месторождений»*

* С программой и спикерами форума Вы можете ознакомиться на сайте

Подробнее на сайте: https://oilgasforum.ru/programma/

Организаторами Технологических дней в 2020 году выступают ГК ПАО «Новатэк», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Татнефть».