Вход/Регистрация Подписка

COVID усилил контрафакт

Москва, 17.08.2020
Из-за введения ограничительных мер для легального бизнеса во всем мире активизировались производители контрафактной продукции.
#Борьба с контрафактом
#Розничная торговля
#Экономика
  • COVID усилил контрафакт

Фото из открытых источников

Согласно исследованию компании Euromonitor International, ограничительные меры, введенные из-за пандемии в большинстве стран мира, привели к активизации нелегального производства и торговли различными товарами. Причем исследователи винят в этом правительства, а конкретно такие меры, как «социальное дистанцирование, самоизоляцию, повышенные требования к соблюдению гигиены и прямое вмешательство в работу экономики».

Авторы исследования «Нелегальная торговля во время коронавируса» напоминают, что некоторых странах начали контролировать производство и распространение определенных товаров, например, средств индивидуальной защиты (маски, перчатки). А где-то ограничивали производство или продажу товаров, которые, с точки зрения правительства, не являются первостепенно важными в условиях эпидемии, например, алкоголя и табачных изделий.

Все эти меры повредили или изменили существовавшие логистические цепочки, системы распространения товаров и, как следствие, негативно повлияли на связанную с этим экономическую деятельность. В итоге, среди последствий пандемии можно назвать активизацию нелегальной торговли, отмечает Euromonitor.

Из-за этого легальная экономика и власти потеряли миллиарды долларов выручки. Наиболее пострадавшими от нелегальной торговли оказались фармацевтика, товары для гигиены и ухода за телом, бытовая химия, табачные изделия, алкоголь.

Ситуация с пандемией была беспрецедентной, поэтому власти стран вводили разнообразные меры, не основываясь на уже выработанной стратегии, поясняет руководитель GR-практики BMS Law Firm Дмитрий Лесняк. Другими словами, на тот момент нельзя было предугадать последствий всех ограничений, как и предсказать нехватку товаров, например, на фармацевтическом рынке. Если будет вторая волна пандемии, то на этот момент надо будет обращать внимание.

Расцвет контрафакта и нелегальной торговли им, это закономерный побочный эффект от распространения covid-19, соглашается главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. Преимущественно все же большая часть такого производства и нелегальных схем торговли приходится на страны «третьего мира», где государства оказались застигнутыми врасплох пандемией.

Мировое производственное сообщество было не готово мгновенно закрыть спрос на средства индивидуальной защиты. А с другой стороны сами правительства оказывали влияние на необходимость обеспечения этими товарами, так как вводили нормативные документы, обязывающие граждан ими пользоваться. Это создало условия для теневой торговли.

Для экономики это очередной кризис, который протекает в обостренной форме из-за «торговых войн» между США и Китаем, потенциальных новых американских санкций и неопределенности на нефтяном рынке, отмечает аналитик. Вкупе все это дает неутешительные прогнозы на будущий год, говорит он: даже если коронавирус сойдет на нет в первой половине 2021 года, мировой экономике потребуется несколько лет, чтобы восстановить рост. Пока по подсчетам Всемирного экономического форума потери только от нелегальной торговли составили 3% от мирового ВВП, в то время как по общим подсчетам в этом году глобальные экономические потери от самого коронавируса могут составить 8,8 трлн долларов, или почти 10% мирового ВВП.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

Действующее предприятие с многолетней историей Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкр промышленный узел, 8) выставлен на торги. Сейчас его возможно приобрести по минимальной стоимости

Бизнес уходит в смартфон

В будущем выживут только те компании, которые вкладываются в цифровизацию, этот процесс уже не остановить. Более того, все уходит не просто в цифру, а на экран планшета или мобильного телефона
Новости партнеров

Tоп

  1. Тест на протест
    Прошедшие в Белоруссии в минувшее воскресенье выборы дестабилизировали ситуацию в этой стране. Уже четыре дня и ночи после 9 августа протестные действия там не стихают. Хотя они вызывают ожесточенный отпор со стороны силовиков, властям уже четыре дня не удается взять под контроль ситуацию в стране
  2. «Протест завершится уходом Лукашенко»
    В Белоруссии продолжаются протесты после президентских выборов. Об их содержании и перспективах «Эксперту» рассказал белорусский политолог Дмитрий Болкунец
  3. Эрдоган угрожает Франции возмездием в случае нападения на турецкие корабли
    Обстановка в восточной части Средиземного моря еще больше обострилась после отправки Парижем военных кораблей с самолетами в спорные воды.
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама