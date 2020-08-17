COVID усилил контрафакт

Согласно исследованию компании Euromonitor International, ограничительные меры, введенные из-за пандемии в большинстве стран мира, привели к активизации нелегального производства и торговли различными товарами. Причем исследователи винят в этом правительства, а конкретно такие меры, как «социальное дистанцирование, самоизоляцию, повышенные требования к соблюдению гигиены и прямое вмешательство в работу экономики».

Авторы исследования «Нелегальная торговля во время коронавируса» напоминают, что некоторых странах начали контролировать производство и распространение определенных товаров, например, средств индивидуальной защиты (маски, перчатки). А где-то ограничивали производство или продажу товаров, которые, с точки зрения правительства, не являются первостепенно важными в условиях эпидемии, например, алкоголя и табачных изделий.

Все эти меры повредили или изменили существовавшие логистические цепочки, системы распространения товаров и, как следствие, негативно повлияли на связанную с этим экономическую деятельность. В итоге, среди последствий пандемии можно назвать активизацию нелегальной торговли, отмечает Euromonitor.

Из-за этого легальная экономика и власти потеряли миллиарды долларов выручки. Наиболее пострадавшими от нелегальной торговли оказались фармацевтика, товары для гигиены и ухода за телом, бытовая химия, табачные изделия, алкоголь.

Ситуация с пандемией была беспрецедентной, поэтому власти стран вводили разнообразные меры, не основываясь на уже выработанной стратегии, поясняет руководитель GR-практики BMS Law Firm Дмитрий Лесняк. Другими словами, на тот момент нельзя было предугадать последствий всех ограничений, как и предсказать нехватку товаров, например, на фармацевтическом рынке. Если будет вторая волна пандемии, то на этот момент надо будет обращать внимание.

Расцвет контрафакта и нелегальной торговли им, это закономерный побочный эффект от распространения covid-19, соглашается главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. Преимущественно все же большая часть такого производства и нелегальных схем торговли приходится на страны «третьего мира», где государства оказались застигнутыми врасплох пандемией.

Мировое производственное сообщество было не готово мгновенно закрыть спрос на средства индивидуальной защиты. А с другой стороны сами правительства оказывали влияние на необходимость обеспечения этими товарами, так как вводили нормативные документы, обязывающие граждан ими пользоваться. Это создало условия для теневой торговли.

Для экономики это очередной кризис, который протекает в обостренной форме из-за «торговых войн» между США и Китаем, потенциальных новых американских санкций и неопределенности на нефтяном рынке, отмечает аналитик. Вкупе все это дает неутешительные прогнозы на будущий год, говорит он: даже если коронавирус сойдет на нет в первой половине 2021 года, мировой экономике потребуется несколько лет, чтобы восстановить рост. Пока по подсчетам Всемирного экономического форума потери только от нелегальной торговли составили 3% от мирового ВВП, в то время как по общим подсчетам в этом году глобальные экономические потери от самого коронавируса могут составить 8,8 трлн долларов, или почти 10% мирового ВВП.