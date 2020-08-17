Доля расчетов в долларах между Москвой и Пекином впервые опустилась ниже 50%

РФ и КНР сообща пытаются ослабить зависимость от американского доллара. Это, пишет Financial Times (FT), может привести их к «финансовому союзу». В первом квартале 2020 года доля долларовых расчетов в торговле между Россией и Китаем, по данным российского Центробанка и Федеральной таможенной службы России, впервые опустилась ниже 50% и сейчас составляет 46%. Доля расчетов в евро тоже впервые выросла до 30%. Остальные 24% торговых сделок пришлись на рубль и юань.

За последние несколько лет Россия и Китай значительно уменьшили использование доллара во взаимных расчетах. В 2015 году, к примеру, доля расчетов в долларах в торговле между Пекином и Москвой составляла приблизительно 90%. Однако после начала торговой войны между США и КНР и скоординированного российско-китайского удара по американской валюте доля долларовых расчетов в 2019 году сократилась до 51%.

Российско-китайская дедолларизация, по мнению директора Института Дальнего Востока РАН Алексея Маслова, приближается к поворотному моменту, который может поднять отношения между двумя странами на уровень фактического финансового союза.

Дедолларизация является приоритетным вопросом для Москвы и Пекина с 2014 года, когда они начали резко расширять экономическое сотрудничество после поворота России с запада на восток, произошедшего после присоединения Крыма к России. Отказ от доллара в расчетах стал для Москвы необходимостью ввиду введенных против нее Западом в целом и Америкой в частности санкций.

Процесс ослабления зависимости от доллара набрал силу после того, как администрация Трампа ввела тарифы на сотни миллиардов долларов на китайские товары. Если до начала торговой войны между Вашингтоном и Пекином лидером в дедолларизации была Россия, то после ввода Америкой тарифов в Поднебесной тоже поняли свою уязвимость из-за зависимости от американской валюты.

В 2014 г. Россия и Китай подписали трехлетнее соглашение по валютным свопам на 150 млрд юаней (24 млрд долларов), которое открыло странам доступ к валютам друг друга без покупки на финансовых рынках. В 2017 году это соглашение было продлено еще на три года.

Следующий важный рубеж был преодолен в июне прошлого года. Во время визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Москву было подписано соглашение о замене доллара США рублем и юанем в расчетах между Россией и Китаем. Тогда же было решено развивать альтернативные механизмы платежей системе Swift, расчеты в которой проходят в долларах.

Россия в последние годы быстро наращивала долю юаней в своих валютных резервах. Так, в начале 2019 г. Центробанк РФ сообщил, что уменьшил долларовые резервы на 101 млрд долларов. Главным бенефициаром этих перемен стала китайская валюта, доля которой в валютных резервах главного российского банка выросла с 5 до 15%. На покупку юаней тогда были потрачены 44 млрд долларов.

В результате структурных изменений в валютной политике Россия сейчас владеет примерно четвертью мировых резервов юаней. В 2020 г. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получил разрешение вкладывать средства в юани и китайские гособлигации.

Алексей Маслов видит в стремительном накапливании ЦБ РФ юаней не только желание диверсифицировать валютные резервы. Москва, считает он, стремится таким образом подтолкнуть Пекин к более активной борьбе с Вашингтоном за лидерство в глобальной экономике.

Борьба с долларом, естественно, дело трудное и затратное. У доллара, считает профессор экономики Гарвардского университета Джеффри Франкель, три больших преимущества. Во-первых, он способен сохранять свою стоимость при помощи ограниченной инфляции и девальвации. Во-вторых, он опирается на огромную внутреннюю экономику Америки. И в-третьих, американский финансовый рынок высоколиквидный, открыт и очень глубок. Пока, утверждает Франкель, ни одной другой валюте не удалось превзойти американский доллар по всем трем пунктам.

Джеффри Франкель считает, что глобальному лидерству американской валюты в данный момент ничто не угрожает, но быстро растущий госдолг и агрессивная санкционная политика в долгосрочной перспективе вполне могут ее существенно ослабить.