Инвестбанки прогнозируют выплату «Роснефтью» дивидендов

После публикации на минувшей неделе отчетности компании "Роснефть" за первое полугодие 2020 года, многие банки ожидают, что чистая прибыль компании за вторые полгода позволит выплатить по итогам года дивиденды.

Все инвестиционные банки сохранили свои рекомендации по акциям "Роснефти", многие при этом отметили снижение процентных расходов по причине снижения ставок на рынке, что позволит повысить чистую прибыль в дальнейшем.

Так, в Goldman Sachs ожидают, что во 2-м полугодии 2020 года чистая прибыль "Роснефти" восстановится на фоне роста цен на нефть и роста добычи, перекрыв убытки 1-го полугодия 2020 года. "По нашим скорректированным в соответствии с данными за II кв. 2020 года расчетам, мы ожидаем чистую прибыль "Роснефти" за 2020 год на уровне 310 млрд руб., что позволит Компании выплатить 17 руб./акция в виде дивидендов", - говорится в прогнозе банка, с указанием на то, что там сохраняют рекомендацию "Покупать" по акциям компании. Подтверждают рекомендацию "Покупать" и в "Ренессанс Капитал", и в Credit Suisse.

По расчетам Goldman Sachs, маржа СДП "Роснефти" (после выплаты процентов) составит ~15% в 2020 году, что является самым высоким значением среди российских конкурентов. "Мы ожидаем, что по итогам 2020 года дивидендная доходность Роснефти составит около 5%, что вместе с эффектом обратного выкупа акций обеспечит инвесторам доходность в +8%", - считают в банке, прогнозируя рост дивидендной доходности в 2021 году до 9%.