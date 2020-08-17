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Китай задобрит США покупкой нефти

Москва, 17.08.2020

КНР накануне встречи с США по исполнению торговой сделки зафрахтовала на август и сентябрь танкеры под перевозку около 20 миллионов баррелей американской нефти, сообщил Рейтер. Топливо закупается именно у американских нефтекомпаний, несмотря на то, что ее стоимость у поставщиков из других нефтедобывающих регионов ниже.

«Это очевидно политически мотивированные (закупки), поскольку предложение для Азии изобилует баррелями более дешевыми, чем цена WTI», - приводит агентство слова одного из нефтетрейдеров.

Китай, который ранее был крупнейшим потребителем нефти из Соединенных Штатов – в 2018 году поставки «черного золота» из-за океана 2018 году составляли порядка 5,42 миллиарда долларов, -  сократил ее закупки до минимума после начала торговой войны.

Но в январе текущего года пообещал нарастить импорт американских углеводородов аж до 25 миллиардов долларов. Между тем кризис, вызванный пандемией коронавируса, ударил по экономике, и серьезного роста закупок энергоносителей не произошло, да и разногласия между Соединенными штатами и Китаем только усиливались. В результате, в КНР, по данным Бюро переписи США на 30 июня, было поставлено нефти лишь на 2,06 миллиарда долларов.

Подходит время ревизии исполнения обязательств, и китайские госкомпании - PetroChina и Sinopec Corp резко увеличивают объемы закупок. Только августовские поставки американской нефти, по данным Refinitiv Eikon, могут обновить месячный рекорд – вырасут до 32 миллионов баррелей.

Рост закупок углеводородов в США должен продемонстрировать, что Китай привержен исполнению условий первой фазы торговой сделки. Обзор соблюдения двустороннего соглашения должен был выйти в субботу, но был перенесен, и новая дата пока неизвестна.

 

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