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Китай снова поддержал цены на нефть

Москва, 17.08.2020
#Нефть
#Экономика
  • Китай снова поддержал цены на нефть

Zuma\TASS

Неделя началась с роста цен на нефть. «Черное золото» подорожало на новостях о намерениях Китая закупить у Вашингтона в августе и сентябре огромные объемы нефти. Планы Пекина об увеличении импорта нефти оказались сильнее тревог относительно замедления в восстановлении спроса на нее после коронавирусной пандемии и роста ее запасов.

Цена нефти марки Brent к 9 часам утра выросла на 32 цента (0,7%) до 45,12 долларов за баррель, а WTI – на 35 центов (0,8%) до 42,36 долларов за баррель.

Китайские нефтяные компании арендовали танкеры для перевозки в августе-сентябре, сообщает Reuters, как минимум 20 млн баррелей американской нефти. По мнению экономистов, Пекин наращивает закупки американских энергоносителей и сельскохозяйственной продукции в преддверии оценки выполнения сторонами китайско-американского торгового соглашения.

Рекордные закупки нефти главным импортером планеты и облегчение коронавирусных ограничений на всей планете поддерживают рост цен на нефть, но новые вспышки пандемии в ряде стран, скорее всего, вновь его замедлят.

«Спрос на нефть на прошлой неделе в целом был положительный,- объясняет экономист сингапурского банка ОСВС Хауи Ли.- Спрос на бензин в США растет и сейчас всего на 3,5% ниже докоронавирусного уровня, а закупки Китаем нефти в июле и вовсе побили рекорд».

Экономисты австралийского банка ANZ считают, что спрос на нефть за последние четыре месяца вырос на 8 млн баррелей в день и достиг 88 млн б/с, что, однако, все еще на 13 млн б/с ниже спроса в это же время в прошлом году.

Инвесторы ждут встречи министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+, которая должна состояться 19 августа, почему-то на день позже запланированной ранее даты. Участники встречи рассмотрят выполнение взятых участниками соглашения обязательств по снижению добычи нефти. В прошлом месяце JMMC рекомендовал ослабить с 1 августа снижение добычи нефти приблизительно до 7,7 млн б/с с оговоренных в мае 9,7 млн б/с.

Обращает на себя внимание, что в Соединенных Штатах активность нефтяных компаний пока не восстанавливается. Количество нефтяных и газовых буровых установок остается на рекордно низком уровне уже 15 недель несмотря на относительно высокие сейчас цены на нефть.

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