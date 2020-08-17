Курс доллара: аналитики дали прогноз по рублю на неделю

Российский рубль завершил прошлую рабочую неделю, укрепившись в обеих валютных парах. Вечером в пятницу к закрытию основной торговой сессии курс доллара составлял 72,81 руб., а курс евро – 86,15 руб. Таким образом, американская валюта потеряла за 7 дней 99 коп., а европейская – 65 коп.

Как предположил Олег Богданов из QBF в ближайшие дни рубль сделает попытку устоять на тех же позициях. При этом эксперт полагает, что если это не получится седлать сегодня-завтра, то уже до конца новой недели нацвалюта быстро развернётся в сторону падения и, например, в паре с долларом вернётся к отметке в 75,00.

«На курс рубля почти наверняка продолжат влиять многочисленные внешние риски, из-за которых нашей валюте не удалось более сильно укрепиться на прошлой неделе. Но в тоже время появится дополнительный позитивный элемент в виде налогового периода. В этой связи мы полагаем, что нацвалюта сохранится в том же диапазоне, но с тенденцией тестирования верхнего уровня сопротивления в районе 73,80-73,90. Если этот барьер не устоит до среды, то уже к пятнице рубль критически близко подойдёт к психологической отметке в 75,00», – предположил Богданов.

Андрей Кочетков «Открытие Брокер» считает, что в ближайшей перспективе российской валюте не получится избавиться от факторов, которые сдерживают его укрепление.

По мнению эксперта, это «чёрное золото» марки Brent, которая продолжит торговаться возле отметки в 45 долл. за баррель или даже ниже. На внешнем рынке, как подчеркнул Кочетков, евро вновь будет солировать во всех парах. Доллар же, напротив, ещё немного ослабнет на валютных площадках.

«Но я не думаю, что слабость доллара хоть как-то поможет валютам ЕМ, так как интерес инвесторов к риску остаётся слабым. Несмотря на это, рубль сохранит свою положительную доходность и ниже 72,80-74,00 за доллар на этой неделе вряд ли уйдёт. В паре с евро, мы пока ожидаем коридор 85,80-87,00», – заявил Кочетков.

Артем Деев из AMarkets наполнил, что к концу прошлой рабочей недели доллар упал ниже 73,00 руб., а евро завершил пятницу чуть выше 86,00 руб. Но при этом, эксперт отметил, что российская валюта находится под серьёзным давлением из-за «хилых» цен на нефть, которые болтаются возле 45,00 долл. за баррель Brent в том числе из-за плохих новостей о ходе торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином.

«Дальнейшие прогнозы для пары доллар-рубль как раз зависят от того, как будут развиваться события на этом фронте. Если переговоры в очередной раз зайдут в тупик, это ухудшит перспективы восстановления мировых экономик, что в свою очередь снизит спрос на углеводороды. И это будет явно не на пользу рублю. Кроме того, поддержку доллару могут оказать сильные данные по розничным продажам и промышленному производству в США. Учитывая всё вышесказанное, мы видим на этой неделе пару доллар рубль выше 74,00», – сказал Деев.

Виталий Громадин из «БКС. Мир инвестиций» подчеркнул, что в первой половине наступившей недели важными будут макроэкономические факторы, которые пока не способствуют укреплению рубля. Поэтому, по его мнению, ожидается сохранения курса в верхней половине диапазона 70,00-75,00 руб. за доллар. При этом, подчеркнуо Громадин, против нацвалюты также выступает эскалация торгового конфликта между США и Поднебесной.

«Фактором поддержки нашей валюты может стать налоговый период. Однако непосредственно на курсе это должно сказаться ближе к пятнице. Как известно, основной датой выплат будет 25 августа. А экспортеры, что вполне естественно, активнее продают валюты за 2-3 дня до налогов», – резюмировал он.