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Лукашенко допустил проведения новых президентских выборов в Белоруссии

Москва, 17.08.2020

Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко допустил возможность проведения новых президентских выборов в стране, но только после принятия новой Конституции.

В интервью телеканалу «Беларусь 24», выдержки из которого публикует агентство «Интерфакс», Лукашенко заявил, что Белоруссии надо принять новую Конституцию.

«Вы ее должны принять на референдуме и по новой Конституции провести, если вы хотите, выборы и парламента, и президента, и местных органов власти», – резюмировал он.

Ранее Лукашенко неоднократно говорил, что новых выборов в Белоруссии не будет. В частности, сегодня во время посещения Минский завод колесных тягачей он сказал, что не поддастся давлению и не станет проводить новые выборы президента.

«Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Выборов не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим всё», – заявил Лукашенко.

В ходе той же встрече он пообещал «разобраться» со своими противниками.

«Они людей отравили соцсетями. И у некоторых сложилось мнение: всё, власти нет, власть пала. Власть никогда не падёт. Вы меня знаете. А с ними мы разберёмся. Просто надо потерпеть», – резюмировал Лукашенко.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента Белоруссии, на которых, согласно официальным данным уверенную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. ЦИК сообщает, что он набрал более 80% голосов избирателей.

Сразу после объявления результатов выборов по всей стране прокатилась волна протестов, в ходе которых погиб один человек, сотни – пострадали, тысячи – задержаны.

Накануне в Минске прошли две массовые акции. На одной из них – в поддержку Лукашенко – по разной информации пришли от 15 тыс. до 65 тыс. человек. Противники действующего президента провели Марш свободы. В нём приняли участие около 200 тыс. человек.

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