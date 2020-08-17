Лукашенко пообещал «разобраться» со своими противниками

Глава Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с коллективом Минского завода колесных тягачей пообещал «разобраться» со своими противниками.

«Они людей отравили соцсетями, – цитирует президента Белоруссии ТАСС. – И у некоторых сложилось мнение: всё, власти нет, власть пала. Власть никогда не падёт. Вы меня знаете. А с ними мы разберёмся. Просто надо потерпеть».

При этом Лукашенко убеждён, что в происходящем сейчас в Белоруссии заинтересованы внешние силы.

«Мы видим, что лязгают гусеницами. Я же вижу. И вовремя выбрали момент. Они просто сегодня спровоцировали эту обстановку, чтобы мы оттянули своих военных на внутренние действия. Кто сегодня может гарантировать, что те силы, которые подтягиваются извне, они к нам безразличны? Да нет, мы с президентом России Владимиром Путиным одного мнения, что вся там – заварушка эта – не напрасно», – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что депутаты Европарламента заявили, что не признают результаты выборов в Белоруссии, а Александра Лукашенко назвали незаконным главой государства. При этом они объявили его персоной нон грата в Евросоюзе. В совместном заявлении партий европейского парламента, отмечается, что выборы президента, которые проходили в Белоруссии 9 августа, не были свободными и справедливыми.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента Белоруссии, на которых, согласно официальным данным уверенную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. ЦИК сообщает, что он набрал более 80% голосов избирателей.

Сразу после объявления результатов выборов по всей стране прокатилась волна протестов, в ходе которых погиб один человек, сотни – пострадали, тысячи – задержаны.

Накануне в Минске прошли две массовые акции. На одной из них – в поддержку Лукашенко – по разной информации пришли от 15 тыс. до 65 тыс. человек. Противники действующего президента провели Марш свободы. В нём приняли участие около 200 тыс. человек.