Мосгорломбард рассказал об особенностях инвестиций в золото и ломбарды

Стратегический партнер конференции – ведущая российская брокерская компания «Церих кэпитал менеджмент». Генеральный партнер мероприятия – АО «Финам».Информационную поддержку оказал общенациональный деловой журнал «Эксперт».

Алексей Лазутин, председатель Национального Объединения Ломбардов, открыл обсуждение, обрисовав текущую ситуацию на рынке ломбардов Российской Федерации. «Обращаясь к историческому опыту, можно отметить, что ломбарды успешны в любой социально-экономической и политической ситуации. А в период нестабильности отмечается повышенный интерес к данному бизнесу, выручка увеличивается. Как финансовый институт быстрых залоговых займов, ломбард будет продолжать развиваться с некоторыми трансформациями».

Глава Национального Объединения Ломбардов описал вероятные сценарии развития ситуации в ломбардном бизнесе. По его мнению, в перспективе нескольких лет будет продолжена консолидация рынка, а также из данного бизнеса уйдут несистемные ломбарды, которые до сих пор работают без ПО. Ломбарды будут активно пользоваться аутсорсингом, чтобы сократить затраты бэк-офиса. Актуальна интеграция с другими финансовыми институтами (бесшовные займы). В более далекой перспективе (до 5 лет) на рынке будут доминировать сетевые компании, произойдет органическое насыщение рынка, системное изменение бизнес-модели ломбардного рынка. «На мой взгляд, к этому времени возникнут первые пилотные проекты по секьюритизации портфеля. Это очень перспективная история по созданию новых форм ценных бумаг», - считает Алексей Лазутин.

Самые интересные прогнозы были сделаны относительно более долгосрочной перспективы (до 10 лет). «Произойдет интеграция институтов розничного кредитования. Как таковых, ломбардов может не остаться. На рынок придут компании, которые напрямую не относятся к ломбардам или находятся на этапе «старт-ап». Займы с учетом новых технологий будут совершенно прозрачны. Основным источником фондирования небанковской финансовой розницы станут пиринговые сети P2P, которые позволят всем участникам рынка делиться ресурсами друг с другом», - подчеркнул эксперт.

Ситуацию на мировых рынках обрисовал Ярослав Кабаков, директор по стратегии АО «Финам»: «Сейчас мы наблюдаем беспрецедентное действие, связанное со стимулированием, с накачкой ликвидности рынков. Мы видим дисбаланс роста лидеров - технологического сектора. Однако вакцина может поменять расклад на рынках, и циклические отрасли при запуске вакцины могут быстро уйти в рост. Уже сейчас можно говорить, что рынки изменятся навсегда». Риски "второй волны" существуют, но для товарных групп (нефть, металлы) они не будут такими существенными. Прогноз по золоту на ближайшее время оптимистичный: золото присоединяется к тенденции роста при сохранении высокой волатильности.

Николай Леоненков, финансовый директор «Церих кэпитал менеджмент» отметил, что коммерческие облигации стали доступны для широкого круга инвесторов: «Российские домохозяйства наконец вышли на фондовый рынок. В настоящее время открыто более 4,5 млн. счетов. Ежемесячно открывается более 300 счетов, что в 2 больше, чем в 2019 году. Интерес клиентов становится все шире. Если раньше покупались "голубые фишки" и ОФЗ, то сейчас это коммерческие облигации, так называемые высокодоходные облигации». Мосгорломбард является эмитентом как раз коммерческих облигаций, и это один из инструментов инвестирования в ломбардную отрасль. Доходность коммерческих облигаций, как правило, выше, чем биржевых. Для физических лиц налогообложение на куплю/продажу купонов коммерческих облигаций выгоднее, чем на оборот биржевых облигаций, если годовая ставка купона превышает 14% (у Мосгорломбарда она составляет 16% годовых).

Павел Самиев, генеральный директор аналитического агентства «Бизнес-дром», поднял вопрос о том, куда пойдут консервативные инвесторы в эпоху низких ставок. «Низкие ставки по депозитам, стагнация кредитования будут мотивировать инвесторов искать новые возможности гарантированной доходности. В ближайший квартал нас ожидает переток инвесторов. Мы только в начале этого пути, это - новая эпоха, которой мы еще не видели», - считает Павел Самиев. «В качестве интересного инструмента можно рассмотреть облигации второго эшелона. По ним доходность выше, чем по госбумагам, они имеют приемлемое кредитное качество, их сферы практически не пострадали», - поделился мнением руководитель компании «Бизнес-дром».

Дмитрий Плущевский, CEO "Custody bot" рассказал, благодаря чему Мосгорломбард удерживает статус инновационной компании. «Мосгорломбард одним из первых в отрасли стал предлагать сделки с коммерческими облигациями в автоматическом режиме. Ключевой элемент стратегии компании (и сейчас это становится все более актуальным) - разработка абсолютно нового формата работы ломбарда: автоматизация всех процессов. Московский городской комбинат ломбардов придумал решение, как оптимизировать работу и сэкономить - уникальный "автоматизированный ломбард" способен принять на себя 75% всего объема залогов. Аппарат работает уже месяц - и он полностью выполнил план по скупке золота. Терминал "Custody bot" запросили коллеги из 25 стран. А совсем недавно был подписан протокол, согласно которому аппарат будет использоваться на финтех-площадке Центробанка. В преамбуле протокола прямо записано, что Банк России одобряет использование таких терминалов. Все это дает существенные преимущества Мосгорломбарду на рынке и существенно отличает от прошлых и нынешних конкурентов.

Евгений Городилов, директор инвестиционного департамента АО МГКЛ «Мосгорломбард» подчеркнул, что в планах компании – развивать инвестиционные инструменты. Кроме коммерческих облигаций, Московский городской комбинат ломбардов готовится к выходу на IPO и выпуску дополнительной эмиссий акций компании в рамках частного инвестиционного раунда. Уже сейчас, Мосгорломбард завершил прохождение аудита и планирует в ближайшее время получить рейтинг. «Кроме того, у нас есть ряд инвесторов, которые хотят иметь в портфеле физическое золото. Наша компания предлагает оставить заявку, по которой мы можем обеспечить приобретение лома ювелирных изделий по цене биржи на день фиксации курса», - отметил Евгений Городилов.

Мосгорломбард планирует продолжить серию онлайн-конференций для инвесторов, а также расширить формат до очных мероприятий, где каждый желающий также сможет задать вопросы приглашенным экспертам.