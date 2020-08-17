Население Турции продает автомобили и дома и скупает золото

Последние пять лет были для Турции крайне сложным периодом. Жители страны с печалью в глазах наблюдали, как их покупательская способность неуклонно снизилась примерно в два раза, и ситуация продолжает ухудшаться.

За это время курс лиры упал с отметки в 3 лиры за доллар до 7,37 в конце прошлой неделе.

Не помогли даже отчаянные попытки удержать курс, когда центробанк страны повысил ставки овернайт выше 1000%.

Многие винят во всём президента Эрдогана, который все сильнее укрепляет свой контроль над различными государственными учреждениями. К слову, инвесторы уверены, что даже центральным банком руководит именно он, во всяком случае президент постоянно вмешивается в дела регулятора, и о независимости этого монетарного органа речи не идет.

Все это приводит к нежеланию иностранных инвесторов вкладываться в турецкую экономику. Как следствие — обвал местной валюты.

Многие пытались хеджировать свои потери, скупая доллары. Однако жесточайший контроль за движением капитала, введенный ЦБ, усложняет эту задачу. И населению просто ничего не остается, как покупать золото.

Только за последнюю неделю они скупили слитков на сумму эквивалентную 7 миллиардам долларов. Как сообщает агентство Reuters, у многих еще свежи в памяти события 2018 года, когда лира за сутки потеряла около 30%.

Стоимость золота в лирах, кстати, вообще движется по экспоненте — если в начале 2000-х унция стоила около 1000 лир, то сейчас уже более 14000.

Неудивительно, что на данный момент турки считают золото лучшей инвестицией, тем более, что доллар в последние месяцы довольно существенно подешевел к другим основным валютам.

Власти по понятным всем причинам пытаются убедить население хранить деньги в лирах, приводя, правда, не самые убедительные аргументы. Вместе с тем, обнажаются опасения, что валютные резервы страны истощены, в том числе из-за многочисленных попыток интервенций. И Опасения эти, мягко говоря, не лишены оснований. Только в этом году они сократились почти вдвое – до 47 миллиардов долларов, это минимум почти за 15 лет.

Торговцы на Гранд-базаре заявляют, что сейчас никто не приезжает продавать свои украшения, есть только покупатели, об этом пишет Reuters.

Более того, многие даже готовы продать свои автомобили и дома и вложить эти деньги в драгоценный металл.

Хорошая новость заключается в том, что, по данным того же Reuters, пока нет свидетельств того, что люди массово собираются забирать сбережения из банков. Бегства вкладчиков как такового нет, хотя в период с марта по май население вынесло из финансовых учреждений около 2 миллиардов долларов. Но это скорее всего связано с карантином. Впрочем, паника может начаться в любой момент, ведь лира в этом году демонстрирует едва ли не худшую динамику среди развивающихся рынков.

Эксперты уверены, если власти страны не смогут повысить доверие к национальной валюте, Турция столкнется с еще большими проблемами. Не стоит забывать, что страна — чистый импортер, то есть импорт значительно превосходит экспорт. И чем слабее лира, тем больше денег нужно для оплаты импортных поставок. Стоит отметить, что львиную долю импорта составляют энергоносители, и, если бы цены на нефть были выше, уже сейчас кризис платежного баланса был бы намного более существенным.

Стоит добавить, что хранить деньги в лирах сейчас невыгодно даже без учета девальвационного фактора. Депозиты в банках приносят больше, чем ключевая ставка в 8,25%, но их реальная доходность отрицательная, поскольку инфляция находится на отметке 11,8%.

Неудивительно, что на прошлой неделе многие банки начали вводить комиссию за снятие средств, а ЦБ ограничил каналы дешевого кредитования, которые были введены для борьбы с последствиями коронавируса.