Опубликованы новые данные по коронавирусу в России

За последние сутки, согласно информации оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, в России выявили 4 982 новых больных COVID-19.

Всего к утру 17 августа в 85 регионах страны зафиксировано 927 745 заболевших коронавирусом. Из них выздоровели – 736 701 (+3 131). За время эпидемии жертвами коронавируса в России стали 15 740 человек (+55 за сутки).

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где выявили 690 новых заболевших. На втором месте – Санкт-Петербург (+159). Далее следуют Подмосковье (+153), Свердловская область (+141) и Ставропольский край (+132)

Напомним, 16 августа в России было зафиксировано 4 969 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.