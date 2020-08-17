«Пойдем на выборы — погибнем»

Скрипка издергалась, упрашивая,

и вдруг разревелась

так по-детски, что барабан не выдержал:

«Хорошо, хорошо, хорошо!»

А сам устал (...)

В. Маяковский, Скрипка и немного нервно

Немного нервно

Главными событиями минувшего воскресенья в Белоруссии стали митинги организованные как властью, так и оппозицией. Столкнувшись с массовыми забастовками, которые, в свою очередь, были вызваны жестокостью силовиков по отношению к митингующим и случайным прохожим, президент страны Александр Лукашенко решил сыграть на поле своих противников и позвал на митинг своих сторонников.

Место и время для его проведения были выбраны не случайно – в 12 дня у Дома правительства – поскольку на 14.00 там же ранее был запланирован митинг оппозиции. Поддерживающих нынешнюю власть граждан собирали по всей стране, свозя их в центр Минска, на автобусах. Не скрывал этого факта и сам Александр Лукашенко: «Я должен вам это сказать, вы приехали с севера нашей страны, с востока и с запада», – заявил он, подразумевая, что его поддерживает вся страна.

Лукашенко напомнил присутствующим как в 90-е годы прошлого века «здесь стояли рабочие с кастрюлями и чайниками, просили кушать». Затем президент напомнил о современной военной угрозе с Запада, который хочет одеть белорусов в лапти и их погонять плеткой (неделей ранее такими же словами Лукашенко описывал угрозу с Востока).

«Посмотрите, танки и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ. И это не зря, натовские лязгают гусеницами у наших ворот, идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны», – сказал Лукашенко. По логике его речи, предотвратить агрессию можно, сплотившись вокруг действующего президента. «Загубите первого президента — это будет начало вашего конца. Будете стоять на коленях и молиться, неизвестно на кого», – пообещал собравшимся первый и единственный президент Белоруссии.

Требование оппозиции о проведении новых выборов Лукашенко категорически отмел. «Кто будет проводить эти выборы? Кто пойдет на эти выборы? Бандиты и урки! Пойдем на выборы — а работать кто будет? Пойдем на выборы — погибнем, и этого хотят там, за границей», – так объяснил невозможность нового голосования оратор. А оппозиционеры, которых Лукашенко ранее называл овцами, теперь были переименованы в крыс, которые «выползут из своих нор через какое-то время».

По мнению президента республики оппозиция планирует передать часть территории страны Польше. «Они видят западные границы нашей Белоруссии здесь, под Минском, как было в 1939-ом», – утверждает он. После прочтения заранее заготовленной речи Лукашенко вышел из-за своей трибуны и перешел к другому микрофону, стоящему ближе к зрителям на импровизированной сцене. «Большое вам спасибо! Я стою перед вами на коленях впервые в своей жизни!», – заявил Лукашенко присутствующим, оставаясь, правда, стоять на ногах.

Количество собравшихся на митинге сам он оценил в 50 тыс человек (позже власти заявили о 65 тыс. участников). Различные наблюдатели оценили число участников в широком диапазоне от 7 до 35 тысяч.

Ветер перемен качает лодку

Что касается оппозиции, то ее сторонники начали собираться в трех километрах от Дома правительства, возле стелы «Минск — город-герой». Количество собравшихся там, по разным оценкам, было от 100 тыс. до 300 тыс. человек.

Там же состоялся импровизированный митинг, на нем Мария Колесникова, одна из сопредседателей штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, призвала власти немедленно прекратить насилие и освободить всех задержанных. Она обратилась к работникам заводов и фабрик, к работникам государственного телевидения и СМИ, чиновникам дипломата и ко всем силовым структурам, предложив им «побороть свой страх» и присоединиться к оппозиции. От Александра Лукашенко Мария Колесникова потребовала уйти в отставку, поскольку президентские выборы выиграла Светлана Тихановская.

Позже огромная колонна демонстрантов, растянувшись на три километра и занимая не только тротуар, но и всю проезжую часть, двинулась к Дому правительства. В отличие от сторонников Лукашенко, которым хватило небольшой площадки возле него, оппозиционеры заполнили собой всю огромную площадь возле правительственного здания.

По соотношению числа митингующих, хозяином положения является оппозиция. Помимо Минска, ее митинги прошли практически во всех городах Белоруссии и даже селах. В 360-тысячном городе Гродно на оппозиционное шествие вышло около 40 тыс человек – больше, чем президент смог собрать по всей стране. После того как силовики перестали участников протестов, развеялся миф об их агрессивности – все акции прошли мирно.

Кроме потери контроля над происходящим на улицах белорусских городов и, частично, на промышленных предприятиях (которые одно за одним объявляют о забастовке), президент Лукашенко начинает терять контроль над государственными СМИ. В субботу, 15 августа около сорока сотрудников «Белтелерадиокомпании» объявили о забастовке. Эта ситуация для властей стала настолько неприятной, что на переговоры с телевизионщиками прибыли спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова и пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

В сети появились несколько небольших видео, снятых во время переговоров чиновниц с бунтовщиками. Претензии телевизионщиков сводились к тому, что государственные телеканалы освещают события однобоко и было бы неплохо рассказать телезрителю об акциях протеста, которые проходят в стране. Представители интересов Лукашенко, в свою очередь, призывали «не раскачивать ситуацию».

Но «раскачивать» принялись даже люди, встроенные в управленческую вертикаль Лукашенко. Генеральный директор Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Алексей Римашевский, выступая перед бастующими работниками своего завода, заявил, что хотя он лично голосовал за действующего президента, все же признает, что Лукашенко выборы проиграл. Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня записал видео, в котором заявил: «Как и все белорусы я шокирован историями о пытках и избиениях моих сограждан...Я солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан».

Москва вдруг снова друг

Со своей стороны, Александра Лукашенко обратился за помощью к Москве. Забыв о своих обвинениях недельной давности в адрес России, которая, по его словам «расшатывала ситуацию» в Белоруссии, он фактически запросил военную помощь. 15 августа состоялся телефонный разговор президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко. «Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации», – процитировало Лукашенко государственное агентство «БелТА» после его общения с российским лидером.

Сайт президента России более сдержанно комментирует состоявшуюся беседу. «Александр Лукашенко информировал о ситуации в Белоруссии, сложившейся после президентских выборов. С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы. Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства» – сообщил kremlin.ru.

16 августа состоялся новый телефонный разговор президентов России и Белоруссии. «Продолжено обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Белоруссии, в том числе с учётом оказываемого на республику давления извне. С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности», – сообщает пресс-служба российского президента.

Получить военную помощь по линии ОДКБ Александр Лукашенко смог бы только в случае внешней военной агрессии, но вряд для этого появится повод. Тем не менее, на 17–20 августа министерством обороны Белоруссии объявлены военные учения в Гродненской области у границы с Литвой. В учениях примут участие личный состав 103-й воздушно-десантной бригады, ракетные войска и артиллерия.

Неделя пошла

А в понедельник Александр Лукашенко, прилетел на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), где выступил перед бастующими рабочими. Полного текста или видео с места его выступления еще нет, но в сети появляются отдельные ролики, где речь президента порой прерывается скандированием лозунга «Уходи!», а в ответ на его фразу о том, что рабочие его всегда поддерживали, собравшиеся отвечают «Нет!».

В понедельник обнародовано и новое видео-обращение к белорусам экс-кандидата в президенты Светлана Тихановская, находящейся в Литве. Она заявила об отсутствии иллюзий по поводу своей политической карьеры, но при этом «готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера, с тем чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм. Чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов».

Вне зввисимости от того, какой эффект возымеет это обращение, события начавшейся недели, вероятнее всего, окажут сильное влияние на исход противостояния властей и оппозиции в Белоруссии.