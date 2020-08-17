Презентация нового альбома “NEWBORN”

Музыкант года по версии “Радио Jazz 89.1 FM” и ведущий т/к «Россия-Культура» Вадим Эйленкриг ежегодно делится с публикой анонсами премьер: новая программа, фестиваль или сезон телевизионного шоу. Но весна внесла свои коррективы. И вот почти после полугодовой паузы, мир возвращается к жизни. Первым шагом “Eilenkrig Crew” в новую пост-ковидную реальность станет презентация пластинки с символичным названием “Newborn".

«Новорожденный» релиз задаёт новый вектор в карьере музыканта. В отличии от предыдущих работ, в альбом войдут только авторские композиции, аранжированные “Eilenkrig Crew”. Часть из них уже были представлены публике во время живых выступлений или, например, в заставке к «Клубу Шабаловка, 37». Но в премьерном концерте прозвучат и совершенно новые произведения, которые никогда не игрались прежде.

«Эта работа – мой личный взгляд на музыку. Я никогда не называл себя композитором, никогда не выпускал по несколько альбомов в год и в целом очень скептично отношусь к собственному творчеству, и еще скептичнее к слову «творчество». Но естественный процесс развития связан с новыми вызовами. И это один из них» - говорит музыкант.