Вход/Регистрация Подписка

Презентация нового альбома “NEWBORN”

Москва, 17.08.2020
Музыкант и телеведущий Вадим Эйленкриг представляет на сцене Зала им. П.И. Чайковского новый альбом авторской музыки «Newborn».
#Культура
  • Презентация нового альбома “NEWBORN”

Музыкант года по версии “Радио Jazz 89.1 FM” и ведущий т/к «Россия-Культура» Вадим Эйленкриг ежегодно делится с публикой анонсами премьер: новая программа, фестиваль или сезон телевизионного шоу. Но весна внесла свои коррективы. И вот почти после полугодовой паузы, мир возвращается к жизни. Первым шагом Eilenkrig Crew в новую пост-ковидную реальность станет презентация пластинки с символичным названиемNewborn".  

«Новорожденный» релиз задаёт новый вектор в карьере музыканта. В отличии от предыдущих работ, в альбом войдут только авторские композиции, аранжированные “Eilenkrig Crew”. Часть из них уже были представлены публике во время живых выступлений или, например, в заставке к «Клубу Шабаловка, 37». Но в премьерном концерте прозвучат и совершенно новые произведения, которые никогда не игрались прежде.

«Эта работа – мой личный взгляд на музыку. Я никогда не называл себя композитором, никогда не выпускал по несколько альбомов в год и в целом очень скептично отношусь к собственному творчеству, и еще скептичнее к слову «творчество». Но естественный процесс развития связан с новыми вызовами. И это один из них» - говорит музыкант.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

Действующее предприятие с многолетней историей Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкр промышленный узел, 8) выставлен на торги. Сейчас его возможно приобрести по минимальной стоимости

Бизнес уходит в смартфон

В будущем выживут только те компании, которые вкладываются в цифровизацию, этот процесс уже не остановить. Более того, все уходит не просто в цифру, а на экран планшета или мобильного телефона
Новости партнеров

Tоп

  1. Тест на протест
    Прошедшие в Белоруссии в минувшее воскресенье выборы дестабилизировали ситуацию в этой стране. Уже четыре дня и ночи после 9 августа протестные действия там не стихают. Хотя они вызывают ожесточенный отпор со стороны силовиков, властям уже четыре дня не удается взять под контроль ситуацию в стране
  2. «Протест завершится уходом Лукашенко»
    В Белоруссии продолжаются протесты после президентских выборов. Об их содержании и перспективах «Эксперту» рассказал белорусский политолог Дмитрий Болкунец
  3. Эрдоган угрожает Франции возмездием в случае нападения на турецкие корабли
    Обстановка в восточной части Средиземного моря еще больше обострилась после отправки Парижем военных кораблей с самолетами в спорные воды.
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама