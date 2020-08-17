Прогноз погоды: россиян ждёт необычная осень

Осень уже совсем рядом: вот-вот полетят жёлтые листики и о лете будем снова только мечтать.

Каждый год мы хотим, чтобы тёплые дни не заканчивались и солнышко радовало нас как можно дольше.

Синоптики обещают россиянам необычную осень: прогнозируется, что она будет теплее, чем обычно, с коротким, но довольно жарким бабьим летом в сентябре.

При этом конец первого осеннего месяца будет дождливым – на нашу страну надвигается обширный циклон, который и принесёт осадки практически повсеместно. Октябрь метеорологи обещают откровенно безрадостным, а ноябрь засыплет снегом и приведёт с собой по-настоящему зимние морозы.

Так ли это будет или нет? Прогноз на такой долгий срок дело неблагодарное и основан лишь на многолетних наблюдениях за погодой. А если учитывать, какие сюрпризы климат преподносит нам последние годы, то ожидать можно чего угодно. Но, давайте всё же попробуем узнать, что обещают нам специалисты осенью 2020.

Погода в сентябре. Предварительный прогноз синоптиков

Начало осени прогнозируется довольно комфортным практически на всей территории страны. До середины месяца обещают тепло, безоблачно и без дождей. На этот же период придётся и долгожданное бабье лето.

Метеорологи советуют всем российским любителям поработать на своих загородных участках, завершить основные дела до 15 сентября, чтобы не потерять последние в этом году урожаи.

В Крыму будет стоять тёплая погода, без штормов и шквалистого ветра. На побережье Азовского моря немного теплее – до плюс 28, на черноморских пляжах – чуть прохладнее, но всё равно очень тепло плюс 25-27. При этом, как обещают синоптики, бархатный сезон принесёт на полуостров отличную погоду без удушающей жары. Море будет активно отдавать накопленное за лето тепло, купаться ещё вполне можно, а осенний загар считается более красивым чем летний.

Теплее всего будет в Фаросе, Ялте, Гурзуфе, Евпатории и Саках. Здесь даже по ночам в первой половине месяца температура не будет опускаться ниже плюс 20.

Начиная с третьей декады начнётся заметное похолодание, днём столбики термометров упадут до отметки плюс 20-22, начнутся дожди, которые к концу сентября превратятся в настоящие ливни.

Краснодарский край обещает непривычно жаркий сентябрь: Сочи, Адлер, Геленджик и Анапа переплюнут весь юг России и выдадут до полюс 30. Но, это на несколько дней бабьего лета, в основном же первые две декады сентября градуснику застынут на отметке плюс 25-27. Падение температуры начнется лишь ближе к двадцатым числам и то небольшое.

В Москве начало осени будет сухим и тёплым: осадков не будет, а солнце засияет на небосклоне. Термометры по Москве и области будут показывать до плюс 23. Но, как и почти по всей стране, похолодание придет после 15 числа: ветер, дожди, падение температуры до плюс 15, по ночам еще ниже – плюс 8-10.

Санкт-Петербург тоже не выбивается из привычной нормы: по предварительной оценке синоптиков, сентябрь выдаст обычную для этого времени года картину. Начнётся осень с дождей, небольшого наводнения, но к числу десятому придёт резкое потепление, которое продлится около недели и дальше уже привычные осенние шторма, пасмурное небо и настоящая питерская осень.

Погода на территории России в октябре. Долгосрочный прогноз синоптиков

Октябрь 2020 не будет таким мягким и покладистым, как его собрат: средняя температура воздуха на Русской равнине составит плюс 14 почти во всех регионах, придут ливневые дожди, ветер.

Крым и Краснодарский край будут практически не отличимые по погоде: небольшие шторма и волнения на море, градусники покажут плюс 15-17. Ночью столбики термометров начнут опускаться до плюс 10-12, а обильные дожди и пасмурное небо возвестят о приходе настоящей осени в южные регионы.

Москва, по сравнению с югом страны будет ещё более неприветлива к гостям и местным жителям. Днём столбики термометров не поднимутся выше 10-12 градусов, а ночью опустятся до плюс 5. Дождей, как ни странно, будет немного, но и солнца город и область не увидят. Пасмурно, тучи, ветер, довольно холодно и зябко.

СПб традиционно ждёт большое октябрьское наводнение, ливневые дожди, шторм. Ближе к концу месяца начнёт идти привычный каждому петербуржцу снег с дождем, а термометр не будет показывать днём выше плюс 8-9.

Погода в ноябре в российских регионах. Прогнозы синоптиков

Необычный ноябрь ждёт в ноябре Москву: в начале последнего календарного месяца осени синоптики уже обещают снег и по-настоящему зимние морозы. При этом специалистов самых разных метеослужб не смущает, что последние годы осадков в ноябре было крайне мало и снег появлялся очень поздно. Однако сейчас они утверждают, что ноябрь 2020 будет и правда необычным.

Город на Неве будет в конце осени, как всегда, морозным, солнечным и насквозь прозрачным. При этом ноябрь в Северной Пальмире ожидается очень светлым: ясное небо, днём воздух станет прогреваться до нуля градусов, а по ночам установятся стабильные минусовые температуры. Дожди со снегом прекратятся, гололёда также не обещают. Так что это отличное время для прогулок по туристической Мекке нашей страны.

Для Поволжья прогноз синоптики дают крайне осторожный: осадков будет мало, но уже начнутся первые заморозками по ночам. Днём воздух будет прогреваться до плюс 3-5, редкого падения температуры не ожидается, после 15 числа с осторожностью обещают выпадение первого снега.

Юг России ждут шторма, днём воздух не прогреется выше плюс 10-12, по ночам возможны заморозки на почве. Дождей также обещается довольно мало.

Вот такую необычную осень обещают пока нам синоптики. Более точный прогноз погоды на это любимое многими время года можно будет ожидать позже. Пока же остаётся лишь ждать, что очередная осень всё-таки не принесёт очередных погодных катаклизмов, всё будет идти привычным чередом, а мы успеем сполна насладиться и бабьим летом, и порадоваться первому снегу.