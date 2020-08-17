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Российский Су-27 перехватил американский самолёт-разведчик над Балтийским морем

Москва, 17.08.2020

17 август истребитель Су-27СМ был поднят в небо на «перехват» самолета-разведчика США над Балтийским морем.

Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, передаёт ТАСС со ссылкой на информацию Национального центра управления обороной РФ.

После разворота разведчика от государственной границы РФ наш истребитель истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. По словам военных, полёт Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

При этом отмечается, что нарушения российской границы самолётом-разведчиком ВВС США не допущено не было.

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