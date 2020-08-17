Розничные инвесторы сдадут экзамен на спасение экономики

Как заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, приток розничных инвесторов на фондовый рынок поддержит российскую экономику. Впрочем, предупредил он, на рынок может прийти не каждый. А те, кто придет, должны будут пройти специальное тестирование.

Как заявил представитель регулятора в рамках онлайн-конференции, посвященной закону о категоризации инвесторов, «мы должны ожидать того, что приток средств на рынок розничных инвесторов будет в ближайшее время усиливаться. Это хорошо, поскольку влияет положительно на размер рынка, на его ликвидность, на поддержку отечественной экономики через совершение сделок с бумагами российских эмитентов. В конечном итоге это хорошо для человека, потому что он повышает свои знания, он не только пассивный потребитель, вкладчик, но еще и инвестор, который таким образом становится более подготовленным к возможности зарабатывать и получать доход на фондовом рынке».

Тем не менее, указал Михаил Мамута, Федеральный закон № 306 предусматривает введение тестирования для граждан, желающих проводить операции на фондовом рынке, но не являющихся квалифицированными инвесторами, передает ТАСС. Тест будет оценивать, насколько розничный инвестор понимает, какой инструмент приобретает. Тест будет состоять из двух частей: в первую войдут вопросы об опыте работы инвестора с приобретаемым инструментом, во второй части будут вопросы на понимание самого инструмента. Планируется, что прохождение теста займет около 10 —15 минут.

Тестирование розничных инвесторов — это правильная мера, так как позволит допускать к торговле на бирже граждан, которые хорошо понимают степень рисков и обладают определенной финансовой грамотностью, уверен руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. О том, что средства частных инвесторов на фондовый рынок нужно привлекать более активно, еще два года назад говорил Минфин. Задачу ведомство тогда охарактеризовало так: нужно повышать грамотность инвесторов, популяризировать торги на биржах, как это сделано в западных странах. Например, в США более 60% населения вкладывают средства в различные биржевые инструменты — акции, облигации и т.д.

В нашей стране стабильный приток частных инвестиций на биржи стал особенно заметен в конце прошлого года и в начале 2020 года, напоминает аналитик. Граждане, на фоне снижения ставок по депозитам начали искать более доходные инструменты для вложений. В настоящее время общая сумма, размещенная гражданами на брокерских счетах и счетах доверительного управления, достигла 4 трлн рублей, а число розничных инвесторов составило 5,6 млн человек.

По сравнению с прошлым годом количество граждан, участвующих в торгах на биржах, выросло в пять раз, подсчитал Артем Деев. Только с начала 2020 года на рынок пришло 1,8 млн человек. В денежных средствах россияне держат 13,9% средств на брокерских счетах, 10,9% приходится на банковские рублевые облигации, 5,7% - на структурные рублевые облигации (в том числе с защитой капитала), 7,1% - на структурные валютные облигации. Оставшаяся сумма приходится на паи ПИФ, БПИФ, ETF и иные активы.

В самом деле, к концу июля в статусе розничных инвесторов было 5,65 млн человек, а к концу года, по данным члена правления площадки Игоря Марича, это число возрастет до 7 млн человек. При этом в перспективе обладателями брокерских и индивидуальных инвестиционных счетов станут 15 млн граждан, отмечает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган, - каждый десятый в стране, и по этому показателю мы по-прежнему будем серьезно отставать от США, где с фондовым рынком связана каждая вторая семья. Тренд выглядит неизбежным — средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков опустилась до нового исторического минимума в 4,52% годовых.

С учетом проводимой Банком России политики и сложившейся ситуации в экономике возврат на траекторию роста процентных ставок возможен лишь во второй половине 2021 года, полагает аналитик. По данным НАУФОР, в первом полугодии на брокерские счета и в доверительное управление поступило 1,5 трлн руб. и 225 млрд руб. соответственно. Этой суммы оказалось достаточно для того, чтобы нивелировать эффект от сокращения присутствия нерезидентов на рынке акций и позволить индексу Мосбиржи почти полностью отыграть февральско-мартовское падение из-за вспышки COVID-19 и его удара по экономике.

На основе этих данных трудно не согласиться с Михаилом Мамутой, говорит Михаил Коган. На 1 июля на вкладах в российских банках было аккумулировано 31,7 трлн руб., весомая часть которых в ближайшие кварталы-годы может оказаться на фондовом рынке и может быть инвестирована в акции и облигации российских эмитентов. Заметный макроэкономический эффект в виде бума на долговом рынке и потенциальная волна новых IPO по мере устранения текущей неопределенности — новый драйвер для экономики, узким местом которой всегда было отсутствие «длинных рублей». Индивидуальный инвестиционный счет с его стимулом в виде удержания позиций в течение трех лет — более длительный горизонт, чем стандартный годовой депозит.

Введение «ЕГЭ для инвесторов» — важное дополнение, продолжает эксперт. Уровень финансовой грамотности среди граждан остается крайне низким, далеко не все осознают механику работы фондового рынка, какие присущи ему риски. Инициатива поможет устранить эти пробелы, оградить тех, кто пока не до конца понимает природу инвестиций для того, чтобы не вызвать у них разочарование в последующем. Ведь в сознании многих фондовый рынок — это скорее краткосрочные спекуляции, нежели долгосрочные инвестиции, хотя ориентация на последнее в первую очередь и должна быть у инвесторов-физических лиц.

За счет этого «ЕГЭ», который, по словам Мамуты, не займет более 10 —15 минут, удастся определить степень готовности новичка на фондовом рынке к специфике работы с тем или иным финансовым инструментом. Это означает и повышение его удовлетворенности, и сохранение его в качестве клиента на долгосрочной основе. В целом же, уверен Михаил Коган, для более глубокого понимания работы фондового рынка нужно перестраивать образование — вводить уроки финансовой и юридической грамотности в последних классах школы/первых курсах института, расширять охват текущих программ для старшего поколения.