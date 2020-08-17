Вход/Регистрация Подписка

Спикеры Synergy Online Forum рассказали о необходимости создания антихрупкой модели бизнеса и применении креатива

Москва, 17.08.2020
15 августа прошёл Synergy Online Forum, посвящённый антикризисным мерам поддержки бизнеса. Ведущие международные эксперты поделились со зрителями самыми актуальными инструментами для развития и укрепления своих предпринимательских позиций в текущей экономической ситуации.
  • Спикеры Synergy Online Forum рассказали о необходимости создания антихрупкой модели бизнеса и применении креатива

предоставлено пресс-службой

«Пандемия – это урок и стресс-тестирование системы. Нам показали, что экономическую и финансовую системы пора менять, выбрав более устойчивую антихрупкую модель, при которой риски взаимны. Если всё больше людей будут её использовать, то общий процент рисков в системе будет гораздо меньше и экономика будет расти. И тогда мы получим то, к чему всегда стремились, – процветание общества», – отметил в своём выступлении спикер Synergy Online Forum, первый руководитель отдела финансов в колледже банковских и финансовых исследований (Маскат, Султанат Оман) Магус Шаукат.

Помимо этого, на форуме обсудили возможности нестандартных подходов в бизнесе.

«Креативность – это не монополия художников, музыкантов и других людей искусства. Она является достоянием каждого человека, которое он должен использовать. Креативность в бизнесе – это не только про элементы арта, стиля или дизайна, это про движение вперёд, создание новых продуктов, идей и концепций, поиск решений по обходу конкурентов и многое другое. Используйте креативные модели в своём бизнесе – и в кризис вы будете процветать, а не выживать», – сказал эксперт в креативной экономике, консультант Дэвид Пэрриш.

Также в качестве экспертов на форуме выступили: американский мотивационный оратор, автор, радио-диджей, бывший телеведущий и политик Лес Браун; ведущий международный спикер и автор бестселлера «Ультракреативность» Соня Пионтек; квантовый психолог с 10-летним опытом, специалист по работе с подсознанием, автор и ведущая трансформационных медитаций, основатель собственного бизнес-клуба Лилия Гилемханова; серийный предприниматель и специалист по вовлечённости персонала из Дубая, соучредитель сети квестов Phobia Dubai и креативного event-агентства Hide & Seek Тарас Козык и другие.

Отдельным блоком на форуме прошла программа «Автоворонки и туннели продаж», где ведущие CEO, практикующие маркетологи и digital-специалисты поделились инструментами автоматизации бизнес-процессов и построения туннелей продаж онлайн.

«Мы часто делаем что-то, потому что это делают все. Надо признать, что наше мнение очень часто основано на мнениях других людей. Поэтому для увеличения продаж вам следует убедить клиентов, что ваш продукт может быть полезен любому человеку. Нужно убедить аудиторию, что ваш продукт является стандартом»,сказал основатель маркетингового агентства QMARKETING, спикер сцены «Автоворонки и туннели продаж» Synergy Online Forum Роман Кумар Виас.

Synergy Online Forum состоялся 15 августа на Synergy.Online – первой в России образовательной онлайн-платформе с еженедельным стримингом выступлений хедлайнеров мирового уровня, а также ведущих предпринимателей и первых лиц российских компаний, которые строят свои выступления и мастер-классы в контексте актуальных тем мировой и российской повестки.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

Действующее предприятие с многолетней историей Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкр промышленный узел, 8) выставлен на торги. Сейчас его возможно приобрести по минимальной стоимости

Бизнес уходит в смартфон

В будущем выживут только те компании, которые вкладываются в цифровизацию, этот процесс уже не остановить. Более того, все уходит не просто в цифру, а на экран планшета или мобильного телефона
Новости партнеров

Tоп

  1. Тест на протест
    Прошедшие в Белоруссии в минувшее воскресенье выборы дестабилизировали ситуацию в этой стране. Уже четыре дня и ночи после 9 августа протестные действия там не стихают. Хотя они вызывают ожесточенный отпор со стороны силовиков, властям уже четыре дня не удается взять под контроль ситуацию в стране
  2. «Протест завершится уходом Лукашенко»
    В Белоруссии продолжаются протесты после президентских выборов. Об их содержании и перспективах «Эксперту» рассказал белорусский политолог Дмитрий Болкунец
  3. Эрдоган угрожает Франции возмездием в случае нападения на турецкие корабли
    Обстановка в восточной части Средиземного моря еще больше обострилась после отправки Парижем военных кораблей с самолетами в спорные воды.
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама