Спикеры Synergy Online Forum рассказали о необходимости создания антихрупкой модели бизнеса и применении креатива

«Пандемия – это урок и стресс-тестирование системы. Нам показали, что экономическую и финансовую системы пора менять, выбрав более устойчивую антихрупкую модель, при которой риски взаимны. Если всё больше людей будут её использовать, то общий процент рисков в системе будет гораздо меньше и экономика будет расти. И тогда мы получим то, к чему всегда стремились, – процветание общества», – отметил в своём выступлении спикер Synergy Online Forum, первый руководитель отдела финансов в колледже банковских и финансовых исследований (Маскат, Султанат Оман) Магус Шаукат.

Помимо этого, на форуме обсудили возможности нестандартных подходов в бизнесе.

«Креативность – это не монополия художников, музыкантов и других людей искусства. Она является достоянием каждого человека, которое он должен использовать. Креативность в бизнесе – это не только про элементы арта, стиля или дизайна, это про движение вперёд, создание новых продуктов, идей и концепций, поиск решений по обходу конкурентов и многое другое. Используйте креативные модели в своём бизнесе – и в кризис вы будете процветать, а не выживать», – сказал эксперт в креативной экономике, консультант Дэвид Пэрриш.

Также в качестве экспертов на форуме выступили: американский мотивационный оратор, автор, радио-диджей, бывший телеведущий и политик Лес Браун; ведущий международный спикер и автор бестселлера «Ультракреативность» Соня Пионтек; квантовый психолог с 10-летним опытом, специалист по работе с подсознанием, автор и ведущая трансформационных медитаций, основатель собственного бизнес-клуба Лилия Гилемханова; серийный предприниматель и специалист по вовлечённости персонала из Дубая, соучредитель сети квестов Phobia Dubai и креативного event-агентства Hide & Seek Тарас Козык и другие.

Отдельным блоком на форуме прошла программа «Автоворонки и туннели продаж», где ведущие CEO, практикующие маркетологи и digital-специалисты поделились инструментами автоматизации бизнес-процессов и построения туннелей продаж онлайн.

«Мы часто делаем что-то, потому что это делают все. Надо признать, что наше мнение очень часто основано на мнениях других людей. Поэтому для увеличения продаж вам следует убедить клиентов, что ваш продукт может быть полезен любому человеку. Нужно убедить аудиторию, что ваш продукт является стандартом», – сказал основатель маркетингового агентства QMARKETING, спикер сцены «Автоворонки и туннели продаж» Synergy Online Forum Роман Кумар Виас.

Synergy Online Forum состоялся 15 августа на Synergy.Online – первой в России образовательной онлайн-платформе с еженедельным стримингом выступлений хедлайнеров мирового уровня, а также ведущих предпринимателей и первых лиц российских компаний, которые строят свои выступления и мастер-классы в контексте актуальных тем мировой и российской повестки.