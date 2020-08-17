Тихановская нашла способ «успокоить» Белоруссию

Светлана Тихановская готова на время стать национальным лидером. Об этом оппозиционный претендент на президентское кресло, после побега из Белоруссии обосновавшаяся в Литве, заявила в очередном видеообращении на фоне продолжающихся массовых акций протеста против признания Александра Лукашенко победителем выборов.

«Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера, с тем чтобы страна успокоилась...», - говорит Тихановская в видеоролике.

Она пообещала, добравшись до власти, подготовить в самый короткий срок «законодательную базу для организации новых президентских выборов, реальных и прозрачных».

Обращаясь к протестующим от лица некоего «мы», оппозиционер заявила о солидарности с выходящими на мирные митинги и демонстрации. При этом Тихановская отметила: «И весь мир смотрит на нас с восхищением и надеждой и готов помогать, как стране в целом, так и каждому».

В ответ Александр Лукашенко заявил о невозможности новых выборов.

«Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал, Их (других выборов) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа - за полгода мы уничтожим все», - сказал переизбранный президент Белоруссии, выступая 17 августа перед работниками Минского завода колесных тягачей (цитата по БелТА).

Процесс перераспределения властных полномочий, по его словам, должен проходить в конституционном поле, а не на митингах и акциях протеста. Сам Лукашенко, якобы, готов поделиться полномочиями, и уже готовятся соответствующие изменения в основной закон, но «не под давлением и не через улицу».

Александр Лукашенко заверил, что готов в этом плане поделиться президентскими полномочиями. "Но не под давлением и не через улицу", - заявил глава государства.

Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 сентября. По итогам ЦИК объявил их победителем действующего президента Александра Лукашенко, который, по официальным данным, набрал 80% голосов. На втором месте кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – ее, по подсчетам Центризбиркома, поддержали 10,1% избирателей, принявших участие в выборах.

Оппозиция не признала результаты выборов, на улицы вышли тысячи людей, требующих от Лукашенко уйти в отставку. Начались забастовки на целом ряде белорусских предприятий, звучат призывы к общенациональной забастовке. Во время протестных акций на улицах задержаны около семи тысяч человек, сотни госпитализированы с различными травмами, в том числе, и работники правоохранительных органов. Один человек погиб.