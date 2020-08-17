Лживый лживому рознь: как Трамп намерен победить Байдена и Харрис?

Цифры не в счет

Президентские выборы в США выходят на финишную прямую. С 17 по 20 августа должен пройти съезд Демократической партии, которая официально выставит свою пару претендентов – кандидата в президенты Джозефа Байдена и его напарницу, кандидата в вице-президенты Камалу Харрис. Затем с 24 по 27 августа пройдет слет республиканцев, на котором Трамп будет всем рассказывать, как он и его напарник (если не произойдет неожиданностей, то этим напарником останется его нынешний вице-президент Майк Пенс) разгромят демократов и сохранят за республиканцами Белый дом.

Сделать это будет непросто. На сегодняшний день Джозеф Байден уверенно лидирует в президентской гонке. Он опережает Трампа примерно на 7,7 процентных пункта. Если брать по числу выборщиков, то у Байдена уверенные позиции в штатах, которые совокупно дадут ему 212 выборщиков. В «трампистских» штатах таковых 115. Еще в совокупности 211 выборщиков находятся в штатах, где преимущество одного из кандидатов минимально. Если же все штаты разделить между Трампом и Байденом (отдав в копилку кандидата даже тот штат, где у него маленькое преимущество), то за Байдена будет 337 голосов, а за действующего президента – 201. Для сравнения – в 2016 Трамп победил Хиллари с 304 голосами против 277, а в 2008 году Обама разгромил (по-другому и не скажешь) Маккейна 365 голосами против 173.

Казалось бы, околомаккейновские результаты социологии менее чем за три месяца до выборов должны лишить надежды Трампа и его сторонников. Однако букмекеры считают по-другому. Да, они до сих пор отдают предпочтение Байдену – с шансом на победу в 57,3%. Однако это отнюдь не безусловное преимущество – более того, оно постепенно сокращается.

Причин для оптимизма у трампистов много. Это и продолжающийся разгул движения Black Lives Matter, которое уже давно превратилось из правозащитного в террористическое – демонстранты не только громят собственность, но и угрожают белым. Не получающие отпор (а иногда и наоборот, полностью поддерживаемые местными властями из числа демократов) черные протестующие из BLM с каждой неделей ведут себя более нагло. На днях колонна из них прошла через кварталы Сиэттла, требуя от белых жителей отдать их дома черным. Дальнейшая радикализация приведет к тому, что все больше белых может посчитать Трампа не расистом (как его рисуют демократические СМИ), а защитником их прав, жизней и собственности.

В данном случае цифры поддержки не показатель. Атмосфера ненависти и глубина общественного раскола, существующие сейчас в США, привели к тому, что, согласно опросу авторитетнейшего Института Катона, почти две трети американцев боятся обозначить свои политические предпочтения. И поскольку основные атаки идут на Трампа, то можно посчитать, что среди этих двух третей большинство – скрытые трамписты, которые по причинам политкорректности не могут заявить о том, что они поддерживают нынешнего президента. Но на избирательных участках они проголосуют не так, как от них хотят, а так, как им нужно.

Лживая Камала

Еще одним преимуществом Трампа является вице-президентский вопрос. Все говорили – и говорили справедливо – о том, что у нынешнего президента очень неудачный напарник. Майк Пенс нехаризматичен, он консерватор, и не даст Трампу особо много дополнительных голосов. В свою очередь Байден выбрал себе в напарники бывшего прокурора и нынешнего сенатора от Калифорнии Камалу Харрис. Которая может привести ему голоса – но при этом оттолкнуть от Байдена куда большее число избирателей.

На первый взгляд, выбор удачный. Харрис сравнительно молода (ей 55 лет), и у нее хорошие отношения с латиноамериканским электоратом. Почти 52% латиносов в ключевых штатах заявляли, что если Байден выберет Харрис себе в напарники, то они за него проголосуют. К тому же она очень харизматична – умеет говорить.

Но какие еще она ему даст дополнительные голоса? Черное меньшинство все равно за Байдена. Левакам он может и не нравится, но они точно не перейдут к правому Трампу и крайне правому Пенсу. По сути, Байдену пришлось выбирать себе напарника с четко заданными параметрами: женщину из числа этнических меньшинств с левыми взглядами. При этом важно было, чтобы эти взгляды были как можно менее радикальными. И Харрис, по всей видимости, оказалась наиболее приемлемым кандидатом.

Чем больше проходит времени с ее назначения, тем больше проявляется ее минусов. Так, когда ее спросили о том, почему она сначала резко атаковала Байдена на предвыборных дебатах, почему так страстно оппонировала ему в защиту своих, как она тогда выразилась ключевых принципов, а затем вдруг его поддержала, Харрис ответила очень просто. «Это ж были дебаты», - рассмеялась она, а за ней и ведущий, видимо осознавший глупость своего вопроса. И этот ролик на момент сдачи статьи просмотрело около 1,9 миллиона человек.

Да, если бы Трамп ответил в таком духе, ему бы ничего не было – он «тефлоновый» для критики с морально-этических позиций, поскольку все прекрасно знают, что нынешний хозяин Белого дома аморален, да и с этикой поведения у него проблемы. Все это – часть имиджа Трампа, к нему привыкли. Байден же и Харрис выступают на выборах как этакий «Антитрамп», собираются вернуть в Белый дом «американские ценности». С этой точки зрения откровенно двуличная позиция Харрис может быть великолепно капитализирована Трампом и Пенсом. И не только в ходе вице-президентских дебатов между Пенсом и Харрис (когда напарник Трампа скажет, что все обещания Харрис избирателям - ложь, ведь она потом скажет, что «это просто были дебаты»).

Ряд экспертов уверены в том, что Джозеф Байден тяжело болен, и в случае победы не доживет до конца своего срока. Хуже того – в этом уверена значительная часть избирателей. Нежелание штаба Байдена демонстрировать шефа на публике (на демократическом съезде он будет выступать удаленно, в формате видеоконференции) лишь укрепляет избирателей в их уверенности. А на президентских дебатах (которые Байден не сможет вести удаленно) все всем станет очевидно. И это означает, что личность вице-президента (который обычно в США собирает голоса для президента на выборах, а потом отходит в тень) приобретает особое значение. Так, кстати, было и в 2008 году – столь малое количество голосов за Маккейна объяснялось не только харизмой Обамы, но и пониманием людей, что в случае смерти республиканского кандидата (а Маккейн при всех своих болячках был куда активнее Байдена) президентом станет его праворадикальная напарница Сара Пейлин.

И Камала Харрис сейчас – такая же радикальная, но с левого фланга. Она поддерживает основные положения крайне-левой повестки (по налогам, здравоохранению, климату и т.п.), и при этом не сможет эффективно передвинуться в центр в ходе кампании. Все попытки госпожи Харрис сделать это будут наталкиваться на веру электората в ее двуличность. Собственно, Трамп любит давать прозвища оппонентам, и он уже запустил в общество кличку для Харрис – «Phony Kamala», то есть Лживая Камала. Можно не сомневаться, что кличка – как и другие, данные Трампом – пойдет в народ.