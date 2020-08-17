В Европарламенте заявили о непризнании Лукашенко президентом Белоруссии

Депутаты Европарламента заявили, что не признают результаты выборов в Белоруссии, а Александра Лукашенко законным главой государства. При этом они считают его персоной нон грата в Евросоюзе.

В совместном заявлении партий европейского парламента, отмечается, что выборы президента, которые проходили в Белоруссии 9 августа, не были свободными и справедливыми, передаёт РИА Новости.

Евродепутаты также отметили, что имеются достоверные данные, что на этих выборах якобы победила Светлана Тихановская.

«Мы присоединяемся к белорусскому народу в его требовании новых и свободных выборов под наблюдением независимых наблюдателей», – говорится в заявлении Европарламента.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента Белоруссии, на которых, согласно официальным данным уверенную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. ЦИК сообщает, что он набрал более 80% голосов избирателей.

Сразу после объявления результатов выборов по всей стране прокатилась волна протестов, в ходе которых погиб один человек, сотни – пострадали, тысячи – задержаны.

Накануне в Минске прошли две массовые акции. На одной из них – в поддержку Лукашенко – по разной информации пришли от 15 тыс. до 65 тыс. человек. Противники действующего президента провели Марш свободы. В нём приняли участие около 200 тыс. человек.