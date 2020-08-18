Авиарынку предрекли жесткую посадку

Долгий набор высоты

Объем российского авиарынка в РФ в 2020 году сократится до 60 миллионов человек против 128 миллионов годом ранее. Такой прогноз в эфире телеканала «Россия 24» дал гендиректор авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев. Он также добавил, что внутрироссийские авиаперевозки, вероятно, восстановятся к концу года, а международные, при условии полного открытия границ, — к лету 2021 года.

«Будет просадка год-два. В этом году мы перевезем, наверное, 60 млн (человек) все вместе. Но потом восстановление то должно быть, и оно будет. Ну, год, два, но в 2022-2023 году все равно все восстановится, и темп роста будет», — отметил Виталий Савельев. По его мнению, докоронавирусный объем транзитных авиаперевозок должен восстановиться только через полгода.

Такое снижение объема авиарынка было предсказуемо еще в январе, когда были полностью закрыты границы с Китаем, а вирус начал распространяться по всему миру, отмечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Более того, по его словам, прогноз по темпам восстановления внутренних перевозок, которые, по мнению главы «Аэрофлота», должны вернуться к докризисным значениям уже к концу года, слишком оптимистичен.

Самый ранний срок восстановления внутреннего рынка — второй квартал следующего года, считает эксперт. Тогда будет четкое понимание по вакцине и увеличатся темпы лечения вируса, а также постепенно будет отпадать необходимость в социальной дистанции, причем как «на земле» — в гостиницах, ресторанах, так и в самолетах, что повлечет за собой увеличение количества пассажиров на каждом отдельно взятом рейсе. До этого момента о каком-либо восстановлении объема гражданских перевозок говорить не приходится. То же самое касается и международных перевозок — не стоит ждать восстановления раньше 2022 года. Четкого понимания по открытию границ на данном этапе нет ни у одного авиаперевозчика в мире. Все будет зависеть от скорости разработки вакцины и от ее эффективности, а также темпов распространения лекарства по миру.

С опорой на крепкое плечо

Отдельной строкой нужно упомянуть про сам «Аэрофлот», говорит Алексей Кричевский. Компания закрывает возможность коротких продаж на фондовом рынке для увеличения капитализации, выжимает максимум субсидий из государственного бюджета, и при этом члены правления компании получили более 5 млрд рублей вознаграждений за три года. Поэтому прислушиваться к анализу сотрудников этой авиакомпании стоит очень аккуратно. Фактически то, что «Аэрофлот» еще не был объявлен банкротом — это заслуга государства, поскольку как управление компанией, так и сервис, исходя из фантастически большого количества жалоб, оставляет желать лучшего.

Если касаться других российских авиакомпаний, то в большинстве своем они смогут выйти из кризиса без санации или банкротства. Максимум, чего можно ждать на этом рынке — небольшой консолидации, добавляет Алексей Кричевский.

Авиакомпаниям не остаётся ничего другого, кроме как просить ещё субсидий у государства, указывает, в свою очередь, шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв.

Время терпеть

По мнению Петра Пушкарева, при таком падении пассажиропотока говорить о рентабельности сложно, а пытаться поднять выручку за счёт роста цен на перелёты — путь тупиковый, так перевозчики могут даже наоборот, недосчитаться в итоге доходов.

Потому что, несмотря на некоторый всплеск энтузиазма у граждан по поводу сезона отпусков, платежеспособность большинства российских семей за время карантина подверглась серьёзным испытаниям, ручейки новых денежных поступлений полноводными точно не назовёшь, а накопления ради поездки на переполненный российский юг или далекий от столиц и мест компактного проживания большинства Алтай люди готовы тратить лишь в каких-то разумных пределах. Да и противоэпидемические меры (ношение масок, риски попасть на карантин в отеле вместо отдыха), и никуда не девшийся вирус многих удерживают от поездок.

Деловые перелёты, командировки, частные компании стараются сводить к минимуму, предпочитая и бюджеты экономить, и решать вопросы онлайн, отмечает эксперт. Цифры про падение ВВП России «всего» на 8,5% ведь весьма условные, только теневой сектор экономики у нас Росстат официально оценивает почти в 12 трлн. руб., а он должен был просесть куда глубже, чем контролируемые государством производства, которые пострадали меньше.

Весь этот спад деловой активности очевиден, и продолжит сказываться на авиаотрасли, уверен Пётр Пушкарёв. А убытки от слишком медленного роста внутренних перевозок как минимум до середины следующего года не будет настоящей возможности привычно компенсировать за счёт зарубежных маршрутов, так как и там полное восстановление докризисных объёмов ожидают лишь к концу 2022 года, а российские перевозчики достигнут своих прежних показателей, возможно, с отставанием ещё в год из-за более слабой динамики по доходам и пассажиров-частников, и корпоративных клиентов.

Все регулярные компании летать продолжат, но чартерному сегменту перевозок пережить ближайшие месяцы будет сложнее, легче же всего будет как раз «Аэрофлоту», так как он, по сути, до сих пор является естественным монополистом на многих внутренних направлениях. Огорчает то, заключает аналитик, что авиакомпании наверняка отложат до лучших времён планы увеличить число маршрутов между разными российскими регионами, минуя Москву и Петербург.