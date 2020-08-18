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Белорусские оппозиционеры заявили о приверженности соглашениям с Москвой

Москва, 18.08.2020

Мария Колесникова – член Координационного совета по трансферу власти – заявила, что в случае прихода к власти в Белоруссии оппозиция не станет отказываться от действующих международных договоренностей со странами-партнёрами, в том числе с Россией.

«Мы конструктивно настроены ко всем нашим внешним партнёрам, – цитирует Колесникову агентство «Интерфакс». – Мы считаем, что все существующие договорённости должны соблюдаться».

При этом Колесникова ещё раз подчеркнула, что отказа от конструктивного диалога с Москвой не будет.

«Мы подтверждаем желание и готовность выстраивать взаимовыгодные отношения со всеми странами-партнёрами, безусловно включая Российскую Федерацию», – резюмировала она.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко сделал жёсткое заявление о недавно созданном Координационном совете по трансферу власти. По мнению действующего главы государства, его создание является попыткой захвата власти в стране.

«Это такой новый элемент, попытка убаюкать власть, и особенно силовые структуры: «мол мы мирные, мы хорошие, понимаете, мы уже не хотим противостояния». Это так и не так. Это ширма. Если заглянуть за неё, вы видите, что происходит», – отметил Лукашенко, предупредив, что что у властей страны достаточно мер, чтобы остудить некоторые горячие головы.

Напомним, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, инициировала создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти, подчеркнув, что готова к диалогу с действующим главой государства.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента Белоруссии, на которых, согласно официальным данным уверенную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. ЦИК сообщает, что он набрал более 80% голосов избирателей. Сразу после объявления результатов выборов по всей стране прокатилась волна протестов, в ходе которых погибли два человека, сотни – пострадали, тысячи человек были задержаны.

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