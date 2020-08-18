Доля китайского экспорта в мировом сократилась из-за разрыва цепочек поставок

Торговая война с США больно ударила по китайскому экспорту. Из-за санкций и тарифов Вашингтона, воздействия пандемии коронавирусной инфекции, политики корпораций, роста искусственного интеллекта и ряда других причин транснациональные компании вынуждены сейчас уменьшать зависимость от КНР.

В прошлом году на долю примерно 1200 экспортных товаров и изделий из Китая приходились, по данным исследования юридической фирмы Baker McKenzie и консалтинговой компании Silk Road Associates, 22% глобального экспорта, что на 3% меньше, чем было в 2018 г. Что касается потребительских товаров, то доля Поднебесной на мировом экспортном рынке сократилась на 4% до 42%.

Снижение доли китайского экспорта в мировом происходит на фоне настойчивых попыток Вашингтона «отвязаться» от китайских цепочек поставок и расстроить честолюбивые планы Пекина стать супердержавой в высоких технологиях.

В понедельник США расширили ограничения на поставки полупроводников Huawei, введенные в начале этого года, с целью полностью лишить китайского IT-гиганта чипов.

Ввиду торговой войны, которая затрагивает всю планету и особенно крупные компании, а также пандемии, разорвавшей многие цепочки поставок, транснациональные компании пытаются сейчас диверсифицировать свои поставки.

«Первым начал действовать (расширять и менять цепочки поставок) потребительский сектор,- объясняет Энн Петтерд из Baker McKenzie.- Сейчас мы видим, что множество компаний из самых разных секторов экономики делают то же самое».

Так, компании, производящие технологическое оборудование, то есть одного из секторов промышленности, в основном сконцентрированного на территории Китая, за последние три года вывели оттуда производство части оборудования. «Бегство» из КНР объясняется опасениями потребителей в США по поводу безопасности.

Взять, к примеру Quanta Computer, крупнейшего в мире производителя ноутбуков и поставщика «облачного» оборудования для таких гигантов, как Google, Amazon и Facebook, который перевел производство серверов из Китая на Тайвань и в США. Не удивительно, что доля Китая в экспорте компьютеров и планшетов в прошлом году снизилась на 4% до 45%.

В секторе производства мобильных телефонов, где доминирование Поднебесной еще сильнее, ее доля снизилась на 3% до 54%.

Лю Юнвэй, председатель правления Foxconn, численность армии работников которого только в Китае достигает миллиона человек, считает, что глобальные цепочки разделятся на две части.

«Одна будет для Китая и тех, кто с ним связан,- объяснил он на прошлой неделе,- а вторая – для США и их партнеров и союзников».

Foxconn сейчас строит фабрики во Вьетнаме и Индии для того, чтобы увеличить производственную базу за пределами Китая с нынешних 20 хотя бы до 30%.

Авторы исследования считают, что коронавирусная пандемия ускорила процесс разрыва цепочек поставок, завязанных на Китае, который начался еще до появления коронавируса с началом торговой войны между США и КНР.