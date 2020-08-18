Глава «Роснефти» рассказал президенту о работе в условиях коронавируса и ОПЕК+

Владимир Путин провел в четверг 18 августа встречу с главным исполнительным директором, председателем правления ПАО «НК «Роснефть» Игорем Сечиным, сообщила пресс-служба президента РФ. Обсуждалась, в частности, деятельность нефтегазовой компании в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции, а также в контексте реализации соглашения «ОПЕК+».

«Рано или поздно эта ситуация пройдет, и мировая экономика будет расти, и российская будет расти. Кстати, судя по всему, у нас сокращение, падение будет меньше, чем во многих других странах, в том числе европейских странах. Посмотрим по результатам года», — заявил президент России.

Игорь Сечин сообщил президенту, что «Роснефть» полностью соблюдает все социальные обязательства, «несмотря на неблагоприятные условия, связанные с пандемией, с падением цен на нефть, а также действием незаконных санкций».

Как сообщает пресс-служба компании, он привел данные, согласно которым Роснефть» формирует порядка 8% ВВП страны, 24% валового выпуска всего производственного сектора, и около 6% мировой добычи. В компании работает более 350 тысяч сотрудников с зарплатой примерно в вдвое выше средней по стране.

Что касается коронавируса, то на предприятиях компании уже проведено более 245 тысяч тестов на коронавирус. «В местах вахтовой работы развернуто 137 обсерваторов, в которых может быть размещено почти 17 тысяч работников, заезжающих на вахту, а также 332 изолятора, где проводится тестирование на COVID», — рассказал президенту Игорь Сечин.

В рамках соглашения ОПЕК+по словам Игоря Сечина, «Роснефть» вынуждена временно сокращать добычу, выбирая для этого, прежде всего, низкоэффективные выработанные месторождения.

Он подчеркнул, что приоритетом НК «Роснефть» остается бесперебойное обеспечение российских потребителей качественными моторными топливами. В этом контексте особенно важно завершение строительства комплекса гидрокрекинга на четырех нефтеперерабатывающих заводах компании в России – на Комсомольском, Ачинском, Туапсинском и Новокуйбышевском НПЗ.

В настоящее время внутреннее потребление топлива в стране восстанавливается после периода некоторого снижения, и «Роснефть» во второй половине года не поставляет на экспорт вообще ничего. «Весь объем топлива, который мы производим, поставляется только на внутренний рынок, — рассказал Сечин главе государства. Особое внимание уделяется обеспечению топливного рынка Дальнего Востока.

Игорь Сечин напомнил о планах строительства нового восточного нефтехимического комплекса, которые пришлось отложить в связи с изменениями налогового режима. В компании, по его словам, готовы вернуться к этому проекту в случае обеспечения фискального режима, обеспечивающего рентабельность. Стабильность налогового режима должна позволить планировать экономику предприятия минимум на 30 лет. В ответ Владимир Путин поручил главе «Роснефти» оформить и представить его предложения на этот счет.

Отдельно в ходе своего доклада Игорь Сечин отметил проект «Восток Ойл». К реализации этого, не имеющего аналогов в мире проекта по добыче углеводородов в районах Крайнего Севера «Роснефть» приступила в 2020 году.

По словам главы компании, нефть разрабатываемого в рамках проекта «Восток Ойл» Западно-Иркинского месторождения по своим качествам лучше ближневосточной. «Премия на баррель по Argus, по сегодняшним оценкам, — 11 долларов на баррель», — уточнил Сечин.

Ресурсный потенциал проекта «Восток Ойл» составляет более 5 млрд тонн легкой малосернистой нефти, превосходящей по своим качествам нефть марки Brent. Потенциал поставки нефти на сырьевые рынки оценивается в 2024 году в 25 миллионов тонн, в 2027 году – 50 миллионов тонн и к 2030 году – до 115 миллионов тонн.

Ожидаемый экономический эффект, по данным Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, составляет 9,3 рубля на каждый вложенный рубль инвестиций. Согласно прогнозу, реализация проекта даст дополнительно по 2% увеличения ВВП ежегодно.

Столь внушительный прирост должен возникнуть на основе реализации в рамках проекта комплекса направлений: создания крупнейшего в арктической зоне морского порта, которой станет основой для развития Северного морского пути, строительства объектов энергогенерации, более 200 объектов нефтедобычи, свыше 2500 км магистральных и 7000 км внутрипромысловых трубопроводов, 15 опорных баз промыслов. Предусмотрено строительство до 10 вертодромов и 3 аэродромов. Планируется создание ледокольного и транспортного флота — свыше 50 единиц. Должно быть создано более 100 тысяч высокотехнологичных новых рабочих мест.

Отвечая на вопрос Владимира Путина о геологоразведке, Игорь Сечин, наряду с «Восток Ойлом» назвал бурение на шельфе. «В Карском море сегодня работает наша платформа», — сообщил он.

В настоящее время в районе Новой Земли две высокотехнологичные буровые платформы «Роснефти» ведут бурение поисково-оценочных скважин Викуловская и Рагозинская на лицензионных участках Восточно-Приновоземельский-1 и 2. Суммарные запасы этих участков составляют почти 2 млрд тонн нефти и 3,7 трлн кубометров газа.

Относительно небольшая глубина моря и близость к источникам образования айсбергов серьезно осложняли начало работ. Специалисты корпоративного научно-проектного комплекса «Роснефти», пришли к решению убрать устье скважины под поверхность дна, чтобы не допустить ее повреждений многочисленными в этом районе обломками айсбергов. Ничего подобного на российском шельфе раньше не делали.

«Поздравляю. Очень хорошо», — отметил Владимир Путин. «Владимир Владимирович, ведем работу, в том числе не только на Каре, как я сказал, на Таймыре, готовимся к выходу мировой экономики из кризиса, чтобы в 2023-2024 году вполне могли выйти с новыми объемами на рынки, которые, безусловно, будут расти», — заявил Игорь Сечин.