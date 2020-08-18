Коронавирус в России: опубликованы новые данные по заболевшим и умершим

В России за последние сутки выявили 4 748 новых больных COVID-19.

Таким образом, согласно информации оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, всего к утру 17 августа в 85 регионах страны зафиксировано 932 493 заболевших COVID-19. Из них выздоровели – 742 628 (+6 527). За время эпидемии жертвами коронавируса в России стали 15 872 человек (+132 за сутки).

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где выявили 699 новых заболевших. На втором месте – Санкт-Петербург (+157). Далее следуют Свердловская область (+149), Подмосковье (+145) Ставропольский край (+128).

Напомним, 17 августа в России было зафиксировано 4 892 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.