Курс доллара: рубль падает на внешнем негативе

Рабочую неделю рубль начал с падения к основным резервным мировым валютам из-за неоднозначных сигналов с внешних рынков. Так, курс доллара на вечерних торгах Московской биржи составил 73,47 руб., что на 59,75 коп. выше уровня закрытия пятницы. Курс евро по данным на 19:00 мск составил 87,20 руб., прибавив сразу 94,75 коп.

Таким образом, накануне нацвалюта активно снижалась в обеих парах на фоне неоднозначных сигналов и повышенной волатильности на внешних рынках. При этом, как отмечают эксперты, инвесторы продолжают предпочитать риску защитные активы, опасаясь второй волны коронавируса и реагируя на напряженность в отношениях между США и Китаем. Ещё одним сильным негативным фактором, который действует на курс рубля являются распродажи на рынке ОФЗ, а также спрос на валюту со стороны нерезидентов.

Между тем, Дмитрий Баженов из «КИТ Финанс Брокер» напомнил, что прошлую неделю валютная пара доллар-рубль завершила на отметке 72,80 руб. При этом, как пояснил эксперт, нацвалюта укреплялась, несмотря на «мёртвую» динамику мировых цен на «чёрное золото» и отрицательную динамику индекса RGBI, который является своеобразным индикатором спроса на госдолг.

«Новая рабочая неделя началась с того, что индекс RGBI продолжил падать, а нерезиденты продолжили избавляться от российских активов и конвертировать валюту. Всё это очень негативно сказалось на курсе рубля. Если говорить о сегодняшней сессии, но большого позитива мы также пока не испытываем и полагаем, то доллар будет торговаться в диапазоне 73,50-74,50 руб.», – резюмировал Баженов.

Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал» также не верит, что сегодня российской валюте не получится развернуться, как к доллару, так и к евро. При этом он считает, что вчера рубль ощутимо терял свои позиции, следуя за общей тенденцией валют ЕМ, которые усилии снижение, отыгрывая негатив от противоречий между Вашингтоном и Пекином.

Однако, по мнению эксперта, для рубля основным фактором снижения стали возможные санкционные риски. При этом Кравченко напомнил, что уже в ближайшие дни компании-экспортеры начнут подготовку к основным налоговым платежам.

«Поэтому текущее ослабление нацвалюты – хорошая возможность для конвертации валютной выручки по привлекательному курсу», – заявил он.

Евгений Кошелев из Росбанка также считает, что на этой неделе рубль поддержит подготовка экспортеров к налоговому периоду.

«Но, если рассуждать здраво, то в перспективы значимого укрепления национальной валюты пока верится с огромным трудом. Слишком уж много неопределённости вокруг, и слишком большой набор негативных для нацвалюты факторов. Это и очень сложные переговоры между США и Поднебесной, и динамики распространения коронавируса COVID-19, и ситуация, которая складывается в Белоруссии, а также выход зарубежных инвесторов из ОФЗ», – резюмировал он.

В свою очередь Дмитрий Бабин «БКС Брокер» уверен, что рубль продолжит совершать разнонаправленные движения в коридоре 73,70-74,40 в паре с долларом и в диапазоне 87,00–87,50 в паре с евро.

«А при ухудшении ситуации на глобальных торговых площадках российская валюта, скорее всего ускорит падение. Этого мы пока исключить не может», – предположил он.