Лукашенко наградил белорусских силовиков медалями «За безупречную службу»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил более 300 местных силовиков за безупречную службу. Согласно указу, опубликованному на портале правовой информации, 300 сотрудников МВД Белоруссии награждены медалями «За безупречную службу» I, II и III степени, передаёт РИА Новости.

В частности, медаль «За безупречную службу» I степени получил заместитель командующего внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента Белоруссии, на которых, согласно официальным данным уверенную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. ЦИК сообщает, что он набрал более 80% голосов избирателей.

Сразу после объявления результатов выборов по всей стране прокатилась волна протестов, в ходе которых погибли два человека, сотни – пострадали, тысячи – задержаны.

В воскресенье в Минске прошли две массовые акции. На одной из них – в поддержку Лукашенко – по разной информации пришли от 15 тыс. до 65 тыс. человек. Противники действующего президента провели Марш свободы. В нём приняли участие около 200 тыс. человек.

Накануне депутаты Европарламента заявили, что не признают результаты выборов в Белоруссии, а Александра Лукашенко назвали незаконным главой государства. При этом они объявили его персоной нон грата в Евросоюзе. В совместном заявлении партий европейского парламента, отмечается, что выборы президента, которые проходили в Белоруссии, не были свободными и справедливыми.